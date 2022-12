Colombia ya prepara el duelo contra Perú

Derrotar a Perú marcará el camino de Colombia en la Copa América Chile-2015, dijeron este jueves los defensores centrales Cristian Zapata y Jeison Murillo, admitiendo que para ello será fundamental la concentración y trabajar compacto como se hizo en el triunfo 1-0 ante Brasil. (Lea también: No habrá ley seca en Bogotá por partido de Colombia este domingo )



"Va a ser un partido muy complicado, sabemos la calidad que tiene esa selección, no sólo es (Paolo) Guerrero, es un equipo que siempre ha tenido un buen trato de la pelota y ganarles será fundamental para nuestro camino en la Copa", dijo Zapata (AC Milán) en rueda de prensa en la sede del club Universidad Católica, lugar de prácticas de Colombia.



"Como lo hicimos ante Brasil vamos a ir por la victoria, manteniendo la concentración, siendo un equipo fuerte para que no nos sorprendan como pasó ante Venezuela", señaló, por su parte, Murillo, autor del gol del triunfo 1-0 ante Brasil y quien la próxima temporada jugará en el Inter de Milán tras dos temporadas en el Granada español.



Colombia enfrentará el domingo a Perú, en la tercera y última fecha del Grupo C en la ciudad de Temuco (670 km al sur de Santiago). Ese mismo día chocarán Brasil y Venezuela en Santiago.



Zapata, de 28 años y mundialista en Brasil-2014, exaltó la labor en la primera línea de volantes de Carlos 'La Roca' Sánchez, al asegurar que el mediocampista del Aston Villa le entregó "solidez" al sistema defensivo.



"Carlos se jugó un partidazo contra Brasil. Fue un verdadero muro, y eso nos dio mucha solidez para marcar el arco en cero", comentó.



Zapata recordó la eliminación de Colombia a manos de Perú en la Copa América de Argentina-2011, un 2-0 que dijo "es una espinita clavada" y tiene intención de sacársela.



"Es como una especie de revancha por lo que pasó en ese partido", insistió el defensor.



Zapata recordó que en la pasada eliminatoria sudamericana mundialista sufrió una fractura en la cara en un encuentro ante los peruanos, por lo que advirtió que el partido del domingo será "un juego guerrero".



"(La fractura) me la ocasionó Guerrero. Pero son cosas que pasan. Esta vez será un partido diferente. Perú tiene potencial en su ataque y debemos estar concentrados al ciento por ciento y siempre guerreros porque será un duelo difícil y vamos a buscar un resultado positivo. Será un juego guerrero", anotó.



Zapata insistió en que Colombia tiene "gran potencia" en el frente de ataque y que cuando tiene los espacios puede hacerle daño a cualquier selección.



"Podemos hacer goles en cualquier momento. Cuando defendemos todos lo hacemos bien y cuando atacamos también podemos hacerle daño a cualquiera", puntualizó.



Murillo cerró el encuentro con la prensa asegurando que su anotación ante Brasil fue uno de esos momentos que recordará como "gratificantes" en su carrera.



"Obviamente cuando trabajas para un grupo el técnico siempre tiene ideas claras y estrategias en cuanto al balón parado. La idea era que siempre pasara por delante, se me dio la oportunidad en dos rebotes de coger el balón en seco y en una poder anotar", concluyó.



AFP.