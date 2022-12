¿Cómo afecta a Colombia la crítica situación de la economía estadounidense?

Ese rubro, que corresponde al año fiscal comprendido entre el primero de octubre de 2012 y el pasado 30 de septiembre, debía ser aprobado por el Congreso y esto no se logró.

Publicidad

Por si fuera poco, este 17 de octubre se vence el límite de endeudamiento que tiene el país norteamericano. Ese techo de la deuda es la capacidad que tiene EE.UU. para endeudarse y así cumplir con sus obligaciones financieras con otros países.

Frente a esta crisis, el Partido Demócrata, encabezado por Obama, no acepta las propuestas de su similar Republicano y viceversa. Por esta razón no se ha llegado a ninguna solución en el Congreso, en vista de que los republicanos son mayoría en el Senado y los demócratas son mayoría en la Cámara, es decir, no hay consenso en el legislativo.

Publicidad

Explicó Luis Miranda, exasesor de la Casa Blanca para América Latina, que si explota la crisis económica en Estados Unidos, la región y el mundo se va a ver afectada en vista de que el país norteamericano es potencia económica global y continental.

Publicidad

“Se trata de estabilidad regional”, comentó Miranda, y añadió que “son todas las funciones del gobierno norteamericano las que se están frenando en este momento”, lo cual afecta a Colombia en temas como el desarrollo del Tratado de Libre Comercio que entró en vigencia el año pasado.

“Cosas como el TLC no se están efectuando. Si EE.UU. entra en una crisis en la que no paga sus deudas, las empresas se van a ver afectadas, la gente va a perder sus trabajos y va poder viajar menos. Eso tiene un impacto que no para en las fronteras de Estados Unidos”.