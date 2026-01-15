En vivo
Mujer resultó herida durante entrenamiento militar en un batallón en Huila

Mujer resultó herida durante entrenamiento militar en un batallón en Huila

La mujer gravemente lesionada fue atendida inicialmente en el hospital de La Plata y luego trasladada a Neiva.

