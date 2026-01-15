Investigan asesinato de una mujer en el Huila; dejó dos hijos menores de edad

Rechazo causó en el centro del Huila el asesinato de Angie Carolina Rivera, una joven de 28 años, quien, de acuerdo con versiones oficiales, habría sido atacada con arma blanca en un sector de la variante sobre la vía que comunica Garzón con el municipio de Gigante.

El secretario de Gobierno del municipio de Garzón, Elkin Lloreda, dijo a Blu Radio que, según las evidencias recaudadas por las autoridades, ya tienen pistas del posible responsable del crimen y se espera que sea ubicado y capturado para que responda ante la justicia.

“Desde la administración municipal rechazamos y condenamos el asesinato de la señora Angie Carolina Rivera. Según la información que me han suministrado, las autoridades vienen trabajando en la ubicación del agresor, quien al parecer ya se encuentra plenamente identificado. Además, en redes sociales también señalan a un sujeto; sin embargo, es importante esperar los resultados que arroje la Policía de las investigaciones”, expresó Lloreda.

Asimismo, la Gobernación del Huila, a través de la Secretaría de la Mujer y Asuntos Sociales, Natalia Alejandra Ortiz, lamentó y rechazó el asesinato de la joven madre Angie Carolina, quien deja huérfanos a dos hijos menores de edad.



“Desde la Secretaría de la Mujer del Huila expresamos nuestra solidaridad con la familia de la víctima, Angie Carolina Rivera Garibello, de 28 años, especialmente con sus hijos, y reiteramos nuestro compromiso de acompañamiento institucional. En este sentido, se activa de manera inmediata el mecanismo articulador interinstitucional, con el fin de hacer seguimiento permanente al caso, garantizar la atención integral a las víctimas indirectas y contribuir a que el proceso avance con enfoque de género y sin impunidad”, indicó Natalia Alejandra Ortiz, jefe de esta dependencia.

Cabe recordar que, según datos oficiales, en el año 2025 al menos once mujeres fueron asesinadas en el Huila. Algunos de estos casos han sido esclarecidos por las autoridades, y otros aún se encuentran en proceso de investigación. Neiva registra seis casos; también se presentaron homicidios de mujeres en los municipios de Algeciras, Timaná y Acevedo.