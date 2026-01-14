Ejército destruyó cilindro con explosivos en límites del Cauca con el Huila

A través de información suministrada por la comunidad, tropas de la Novena Brigada y personal antiexplosivos llegaron hasta una zona boscosa del centro poblado de Itaibe, Cauca, en límites con el Huila, donde hallaron un artefacto tipo cilindro cargado con explosivos de alto poder destructivo.

El teniente coronel Cristián Arturo Fajardo, comandante del Batallón de Infantería Cacique Pigoanza, indicó que, cumpliendo con los protocolos de seguridad, el área fue acordonada por los uniformados y posteriormente se destruyó de manera controlada el artefacto explosivo, sin generar daños a la población civil.

“La operación contó con el empleo del canino, cuya labor fue fundamental para la detección oportuna del artefacto, permitiendo asegurar el área y prevenir riesgos para las comunidades. Posteriormente, el explosivo fue destruido de manera controlada por el Grupo de Explosivos y Demoliciones del Ejército, cumpliendo con todos los protocolos de seguridad establecidos”, dijo el comandante de la unidad militar.

De acuerdo con las autoridades, con la destrucción controlada de este artefacto se logró evitar que la población campesina y la fuerza pública resultaran afectadas por este tipo de elementos bélicos, que además representan una alta amenaza para las comunidades rurales que diariamente transitan por la zona.



Cabe mencionar que, en esa misma zona rural de Itaibe, Cauca, limítrofe con el Huila, hace menos de 15 días el Ejército halló otro artefacto tipo cilindro bomba, instalado al parecer por grupos armados ilegales que delinquen en la región. Asimismo, a las afueras del municipio de La Plata, en la vía hacia el Cauca, las autoridades destruyeron otro elemento con explosivos.