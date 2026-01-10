En Huila se incautaron 35 toneladas de estupefacientes durante el año 2025

En operaciones desarrolladas contra las estructuras del narcotráfico que delinquen en el sur del país, durante el año 2025 el Ejército y la Policía incautaron, en los diferentes corredores viales del Huila, alrededor de 35 toneladas entre pasta base coca, cocaína y marihuana, en su mayoría provenientes del Cauca.

De acuerdo con el balance de las autoridades, las incautaciones tuvieron un valor aproximado de 35 mil millones de pesos afectando enormemente las finanzas y las economías ilícitas de las bandas criminales y de los grupos armados ilegales incluyendo las disidencias de las Farc.

Policía. Foto: Referencia AFP.

El teniente coronel, Oscar Cárdenas Peña, subcomandante de Policía en Huila, en diálogo con Blu Radio, destacó las incautaciones en grandes cantidades que se lograron en operativos y puestos de control en los municipios de Pitalito, Timaná, Garzón, Paicol y La Plata.

“Este año 2025, que acaba de terminar, tuvimos unas incautaciones muy importantes en el departamento, alrededor de 35 toneladas de estupefacientes fueron arrebatadas de los grupos al margen de la ley; puntualmente en clorhidrato de cocaína 1.5 toneladas y en marihuana más de 33 toneladas y son más de 38.000 millones de pesos que dejaron ingresar a las finanzas de estos grupos criminales” argumentó Cárdenas.



Incautaciones por 35 mil millones de pesos golpearon las finanzas de grupos criminales, incluidas disidencias de las Farc. Foto: suministrada

El teniente coronel señaló que las rutas donde se incautaron grandes cantidades de marihuana fueron en la vía La Plata, Huila – Inzá, Cauca, en la vía La Plata – Paicol – Tesalia y entre Paletará, Cauca – Isnos sur del Huila, estupefacientes que pretendían ser llevados hacia el centro del país y otros cargamentos hacia el extranjero.

Asimismo, en operativos desarrollados de manera articulada por tropas de la Novena Brigada del Ejército, en el año 2025 se inmovilizaron 116 vehículos que transportaban estupefacientes, se incautaron más de 7.000 kilos de insumos químicos para la producción de alcaloides y el decomiso de 1.600 millones de pesos en efectivo producto del narcotráfico en las carreteras del Huila.