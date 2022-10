Cómo no tomarme fotos con el público si ellos son los que me ven: Robinson Díaz

“Los personajes que yo hago son contrastados, a mí me gusta hacer seres humanos, la base de hacer un personaje es construir seres humanos”, dijo el protagonista de películas como El Cartel de los Sapos, Te amo Anaelisa, Te busco, La pena máxima, entre otras.

Frente a algunos papeles que ha interpretado relacionados con el mundo del narcotráfico, Díaz señaló, respecto a su creación, que ha buscado acercarse al máximo para conocerlos y poder dar vida a esos personajes que han quedado en la memoria de los colombianos.

“No hay una persona en el mundo del hampa que le diga que es malo, todos nos consideramos buenos, son nuestras acciones las que hablan, como preparo hoy en día es acercándome a la naturaleza humana”, dejo Díaz.

Así mismo, el reconocido actor señaló cómo ha manejado ese reconocimiento que ha logrado debido a su éxito, y dijo que él como actor se debe al público.

“Cómo no me voy a tomar la foto con el público si ellos son los que me van a ver (…) el público es el que me da de comer”, dijo Díaz quien rechazó la actitud de algunos famosos que maltratan a quienes los admiran.