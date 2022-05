Con asistencia de Cuadrado, Juventus igualó frente a Lazio en la despedida de Chiellini y Dybala

La Juventus despidió al italiano Giorgio Chiellini y al argentino Paulo Dybala con un empate ante la Lazio (2-2) que les acredita como participantes en Liga Europa de fútbol la próxima campaña, por lo que jugarán la última jornda de la Serie A sin nada en juego.

La Juventus disputó el último partido de la campaña en casa con el cuarto puesto asegurado ante un Lazio que se jugaba estar en Europa la campaña que viene. Si para los 'laziali' puntuar era fundamental, para los blanquinegros lo importante eran las despedidas de Dybala y Chiellini, que no continuarán la próxima temporada en Turín.

Antes de cumplirse el minuto 10 de partido, Vlahovic se reencontró con el gol tras cinco jornadas con un remate en plancha al segundo palo. El serbio celebró el gol con la clásica celebración de Dybala para después abrazarse con Chiellini.

Un Chiellini que fue sustituido en el minuto 17, los mimos años que ha estado en el club. Un cambio pactado para que el estadio ovacionara al capitán, que cedió el brazalete al otro protagonista de la noche para que también se despidiera capitaneando a su equipo.

Morata continuó con la fiesta y rubricó un golazo desde la frontal del área con un potente disparo que tocó en el palo y puso el 2-0 antes del descanso. La 'Juve' estaba mejor, la Lazio, sin Immobile, su mayor estandarte, lesionado, fue menos Lazio.

Pero a la vuelta de vestuarios, en el minuto 50, el español Patric acortó distancias para los 'biancocelesti' con un ajustado remate de cabeza a la salida de un córner. Despertó la Lazio, que no paró de intentar cerrar su objetivo.

En el minuto 77, a falta de 13 minutos para el final llegó la segunda ovación de la noche. Esta vez para la 'Joya' Dybala, que tras siete temporadas dejará el club en el que se convirtió en una estrella. Cuando llegó al banquillo, el argentino se fundió en un sentido abrazo con Chiellini, despidiéndose el uno del otro en el estadio en el que tanto tiempo han pasado.

Intento la Lazio buscar el empate para conseguir asegurar su presencia en Europa la campaña próxima, y encontró su recompensa en la última jugada del partido con un gol de Milinkovic-Savic en el 95. Los de Sarri estarán, pase lo que pase en la última jornda, en Liga Europa la temporada que viene.

Roma, Atalanta y Fiorentina pugnarán por la plaza restante de Liga Europa y por la única de Liga Conferencia.

