Con lo justo, Selección Colombia venció a Irak en amistoso: Casierra se vistió de héroe

Este viernes, 16 de junio, se jugó un día más de la fecha FIFA de mitad de año, esta vez con la Selección Colombia como protagonista, que, pese a estar lejos de su casa, jugó con público local que acaparó las tribunas del estadio Mestalla, en Valencia, España.

El duelo comenzó sobre las 2:00 de la tarde como se tenía previsto. Néstor Lorenzo salió con varias novedades en la alineación, como es el caso de Andrés Salazar (Atlético Nacional), Álvaro Montero (Millonarios), Diego Valoyes (Talleres) y Lucumi (Bologna).

No obstante, la primera mitad no fue como esperaba el equipo de Néstor Lorenzo. Pese a que el equipo tricolor tuvo en su poder la pelota, no fue contundente en el último cuarto de área. Lo intentó con Rafael Santos Borré y Luis Díaz, quienes ejercieron como capitanes ante la ausencia de Radamel Falcao García y James Rodríguez.

Ya para el segundo tiempo, el técnico argentino optó por buscar algo diferente desde el banco de suplentes. Yaser Asprilla, Jhon Arias, Mateo Casierra y Matheus Uribe entraron para darle un aire al equipo, cosa que funcionó, pues así llegó el primero de la Selección Colombia.

Fue Mateo Casierra, quien también debutó con la camiseta de la Selección Colombia y anotó ante los aficionados en el estadio Mestalla. Gracias a un pase de de Jhon Arias, al mismo estilo que lo hace en Fluminense, el jugador de Zenit de San Petersburgo logró su primer tanto con la tricolor.

⏱️ 75' Goooooooooool de Mateo Cassierra Gooooooool de Colombiaaaaaa.



Sin embargo, la victoria no convenció al aficionado tricolor, pues no fue la mejor presentación del equipo ante un rival "mucho más débil", pensando en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Ahora, la Selección Colombia piensa en su próximo partido que será nada más y nada menos ante Alemania. Los dirigidos por Néstor Lorenzo tienen un reto gigante este martes, 20 de junio, a partir de la 1:45 de la tarde.

