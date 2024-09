Confiesan que, a cambio de algo, le perdonaron a Messi una tarjeta roja en Copa América

Polémica en Sudamérica luego de que, en diálogo con ESPN Chile, el exárbitro Carlos Chandía confesara que le perdonó una tarjeta roja a Messi en la semifinal de la Copa América 2007 en el choque entre Argentina y México.

“Con Messi me costó no pitar la final de la Copa América de 2009 (…) Estaba a una amarilla de perderse la final de la del 2007, en Venezuela, resulta que había dado tres minutos más de tiempo ganando Argentina 3 a 0 a México, Messi de la nada le entra una pelota y la corta con la mano, pero en mitad de cancha, entonces le dije: ‘Bueno, esta jugada era de amarilla, pero te costará la remera (camiseta). No le mostré la amarilla porque no afectaba nada”, contó el chileno.

Los comentarios del exárbitro generaron un fuerte revuelo por lo sucedido, en especial críticas de quienes mencionan supuestas irregularidades de Argentina en algunas competencias. Pero en aquella ocasión de 2007 no sirvió de muchos este perdón al ‘10’, pues, finalmente, la albiceleste salió goleada en la gran final de la Copa América y fue la primera decepción que viviría con su selección.

Messi, una leyenda del fútbol mundial

Lo cierto es que el ‘10’ será uno de los mejores futbolistas de toda la historia y sus impresionantes estadísticas lo respaldan como un jugador de élite mundial. Ha jugado más de 1.000 partidos y ha anotado más de 840 goles siendo uno de los atacantes más determinantes de la historia del fútbol.

Su logro más grande con la albiceleste fue, sin duda, el título del Mundial de Qatar 2022 que era su mayor sueño de toda su carrera deportiva, pero, gracias a todo su equipo, lo cumplió en territorio asiático.

