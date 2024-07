"En la Selección Colombia no hay figura, el fútbol no es de figuras sino de estructura": Maturana

"Yo a Colombia la veo desde un país y siempre quiero y hago fuerza porque en todas las cosas nos vaya bien. Yo nací haciendo fuerza por todos los que representaban a mi país, el fútbol hoy no es una excepción, yo como ciudadano de a pie voy a hacer fuerza por Colombia, pero desde una certeza que he aprendido de que el fútbol no está hecho, el fútbol hay que hacerlo", comenzó afirmando Francisco Maturana durante una entrevista realizada en el programa Mañanas Blu 10:30 dirigido por Camila Zuluaga.

Respecto al respeto y la pasión de la selección afirmó que también ha aprendido un código y principio de vida que es determinante y es que la misma vida premia y castiga el respeto, "yo creo que el respeto garantiza todo y más cuando respetas a los rivales".

Además, se refirió a las figuras de la Selección Colombia como James Rodríguez y a la organización con la que ha jugado el equipo hasta ahora "Yo creo que es indudable que el fútbol es una estructura, es la construcción de una estructura y esta Selección Colombia tiene una idea futbolística que cada uno de sus jugadores conoce y eso hace que cada uno de ellos sea importante. Ahí no hay figura, sino que cada uno es importante en la medida que hacen lo que tienen que hacer y esa estructura los potencia a todos. El fútbol no es de figuras sino de una estructura, por lo menos el fútbol que trasciende, la gente ve más la estructura que los jugadores individualmente".

Respecto a la pregunta de quién tiene más presión para ganar el domingo, Maturana contestó: "bueno, desde que yo me conozco, desde que yo jugaba en el barrio, en la esquina, siempre he tenido presión. Porque esa presión se la tienen es que poner a uno, uno mismo se la pone. Una presión es un estímulo y de esa presión todos tienen cierto grado y ellos tienen presión porque tienen que defender un título, porque son los campeones del mundo y eso hay que respetarlo".

Publicidad

Tras 23 años de esa tarde en el Campín en la que la Selección le ganó a México, Maturana contó que esas últimas 24 horas antes de disputar la copa estaban enfocados en que debían llegar a donde querían llegar.

"Nosotros estábamos luchando y fuera de eso no estábamos solos, tuvimos la suerte, Dios nos ayudó, que esa primera etapa la vivimos en Barranquilla, y allá nos reencontramos con la gente que nos hizo fuertes en épocas anteriores y armamos un escenario donde difícilmente perdíamos. Allá le ganamos a todos con la ayuda de todos. Eso nos fue fortaleciendo", pese a que era un partido complicado "porque ellos estaban más adaptados a la altura que nosotros".

Publicidad

Además, respecto a la pregunta de qué es lo que hace la selección y lo que hace el fútbol, que en medio de toda esta polarización, división y guerra ahí todos nos identificamos como uno, como colombianos, Francisco Maturana afirmó que "la patria es la Selección de Fútbol de Colombia...", "...cuando yo dirigí la Selección Colombia en esa época brava, el día que jugaba la selección, los guerrilleros descansaban."En cualquier parte donde usted vaya en Colombia, vaya a ser la Guajira, el Valle, si hay fútbol los niños tienen la camiseta del Pibe, o tienen la camiseta de James. Entonces el fútbol tiene esa magia que se convierte en el orgullo de todo un pueblo. Y eso lo sabe FIFA, FIFA sabe muy bien que el fútbol toca todo".

Camila Zuluaga, por otra parte, recordó que salió elegido hace 33 años en la constituyente del 91 por la Alianza Democrática M 19 pero no ocupó ese puesto. Francisco Maturana afirmó que ellos estaban buscando a los mejores de Colombia en diferentes categorías y que "yo en el fútbol podía ser una, digamos, una ficha para ellos y sí, yo termino siendo elegido. Y no es que yo haya renunciado, yo vine, yo en ese tiempo vivía en España y venía a las reuniones de la constituyente. Cuatro o cinco veces vine de mi plata, nunca me mandaron un pasaje, es más, mi sueldo yo no quise recibirlo. Dije que se lo entregaran al pabellón de quemados del hospital San Vicente de Paul". Pero aclaró que el tema la causaba cierta animadversión y por eso dejó de asistir a dicha reuniones.

Además, respecto a la frase "Perder es ganar un poco" con la cual se le ha relacionado durante décadas, el ex DT de la selección afirmó que esta esa frase no era suya sino de Confucio. "Yo digo Dios mío bendito, acá somos capaces de burlarnos de Confucio. Y resulta que cuando Vicente del Bosque gana el campeonato mundial en el 2010, llega a Barajas y le preguntan dónde ganó España el mundial y él dice -cuando perdimos con Suiza- y nadie se burló de él", afirmó.