El noble gesto que la Selección Colombia tiene con periodistas que cubren la Copa América

Desde la llegada de Néstor Lorenzo a la Selección Colombia se percibe un ambiente de unión en el equipo, algo que se ha visto reflejado en la racha de resultados positivos que ha obtenido el equipo durante los últimos dos años con un invicto de más de 20 partidos.

Pero es que el aire de armonía no solo está entre los jugadores, sino que, incluso, la prensa internacional ha resaltado la humanidad de los miembros de la delegación cafetero. Y es que se hizo viral un video donde periodistas mexicanos contaron que de parte de los colombianos les están regalado comida en zona mixta a todos los que cubren el torneo.

“Es un gesto con nosotros los periodistas, no solo para los de Colombia, sino para nosotros los periodistas que cubrimos. Lo que queda de ellos nos lo dan a nosotros. De hecho, en la rueda de prensa nos dieron afiches firmados por cada uno de los jugadores a cada periodista. Es un gesto que tienen con todos los medios (…) Obviamente ellos entienden que nos ha tocado venir kilómetros desde Colombia ha apoyarlos en medio de condiciones difíciles. Es un gesto bonito de compartir y camarería”, dijo uno de los periodistas, que, justamente, era colombiano, pero agregó que el trato es igual con los extranjeros.

BRAVO, COLOMBIA



La Selección deja comida para los periodistas que cubren y esperan a los futbolistas en zona mixta. Desde el partido anterior ante Paraguay tienen este gesto con la prensa.



📹 @serolf2888 pic.twitter.com/JRPIQTcX8m — ESPN.com.mx (@ESPNmx) June 29, 2024

Este gesto emocionó aún más a los hinchas cafeteros que aseguraron que “se hace todo bien” en el equipo y esperan se puedan llevar el título de la Copa América a casa, más con todos los buenos resultados que se han dado en la competencia.

“Hermoso ver la unión y el sentido de pertenecía que tiene TODO el país con esta selección”; “Si esa copa no es nuestra me hago daño”; “Se comportan como campeones”; “Me doy cuenta de que a veces no nos cuenta nada bendecir a otros”, fueron algunos comentarios por este video.