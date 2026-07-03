Así formará la Selección Colombia vs. Ghana: estos son los 11 elegidos por Lorenzo

Todo listo en Kansas City para el duelo inédito entre Colombia y Ghana por los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA, de donde saldrá el rival de Suiza, que consiguió la clasificación este jueves tras imponerse 2-0 frente a Argelia.

Ante la importancia de este duelo, la titular de Colombia hoy viernes, 3 de julio, fue elegida, según Lorenzo, bajo el rendimiento que han mostrado a lo largo de la competencia y sus capacidades para afrontar este partido para superar la fase de esta Copa Mundial de la FIFA.

Titular de Colombia HOY vs. Ghana en 16avos de final

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, James Rodríguez (C), Luis Díaz, Jhon Arias y Jhon Córdoba (aún por confirmar).

¿A qué hora juega Colombia HOY vs. Ghana por los 16 avos de final del Mundial?

La Tricolor se enfrentará a la selección africana a partir de las 8:30 de la noche de este viernes, 3 de julio, en Kansas City. Partido de suma importancia debido a que cerrará la fase de 16avos del Mundial.

Colombia vs. Ghana // Foto: X @FCFSeleccionCol @ghanablackstars

Esto pasó la última vez que Colombia se enfrentó a una selección africana en eliminación directa

Si bien el historia favorecer a la Tricolor frente a selecciones africanas, la única vez que se enfrentó a una en una fase de eliminación directa quedó eliminado. Esto sucedió en Italia 90 cuando chocó en octavos de final contra Camerún y, lamentablemente, se despidió de la competencia con un 2-1 en contra en donde el centro de críticas fue el portero René Higuita.



Así formaría Ghana vs. Colombia