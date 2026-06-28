Cabo Verde, en el ojo del huracán durante el Mundial: una mujer denuncia a su capitán por abuso

La histórica clasificación de Cabo Verde al Mundial 2026 y a los dieciseisavos de final quedó marcada por una situación que genera polémica dentro y fuera de la cancha. Ryan Mendes, capitán de la selección africana y jugador del Igdir FK de Turquía, es investigado en Nueva Zelanda tras la denuncia de una mujer brasileña que trabajaba como intérprete durante la concentración del equipo.

De acuerdo con la denunciante, habría sido víctima de abuso sexual por parte del jugador. El caso se encuentra bajo investigación de las autoridades neozelandesas, debido a que el hecho habría ocurrido el pasado 27 de marzo en un hotel de Auckland, donde la selección de Cabo Verde se encontraba durante su participación en la FIFA Series. La mujer afirmó que el futbolista ingresó a su habitación y posteriormente habría ocurrido la agresión.

La mujer entregó pruebas médicas y otros elementos a las autoridades. Según la denuncia, el informe forense registra lesiones físicas en diferentes partes del cuerpo, mientras que videos de cámaras de seguridad también hacen parte del material analizado.

Investigación contra Ryan Mendes avanza antes del partido ante Argentina

La situación salió a la luz justo cuando Cabo Verde vive uno de los momentos más importantes de su historia. La selección logró una clasificación histórica al Mundial 2026 y ha sido una de las sorpresas del torneo, obteniendo el boleto a dieciseisavos de final en su primera participación en una Copa del Mundo.

Sin embargo, de cara al partido ante Argentina, el caso de su capitán ha generado cuestionamientos y solicitudes para que el jugador sea apartado del equipo mientras avanzan las investigaciones.

Además, la mujer y su esposo informaron los hechos en mayo a la Federación de Fútbol de Cabo Verde y a la FIFA, entregando las pruebas que tenían en su poder. No obstante, aseguran que no recibieron una respuesta para excluir a Mendes de la convocatoria.

Publicidad

La Policía de Nueva Zelanda confirmó que mantiene abierta la investigación por una denuncia registrada el 10 de abril en el centro de Auckland.

Ryan Mendes, capitán de Cabo Verde AFP

Pruebas y videos hacen parte de la investigación contra el futbolista

Publicidad

Dentro de los elementos recopilados por las autoridades aparecen registros médicos y material audiovisual. La denunciante aseguró que fue contactada durante la concentración de Cabo Verde, ya que había sido contratada como intérprete por su conocimiento del portugués, idioma oficial del país africano.

Los investigadores también revisan los movimientos registrados en el hotel donde estaba alojada la delegación.

Entre las pruebas mencionadas están:



Informes médicos con lesiones físicas reportadas tras el presunto ataque.

Videos de cámaras de seguridad del hotel.

Declaraciones entregadas por la denunciante ante las autoridades.

¿Qué dice Cabo Verde sobre las denuncias?

A pesar de las denuncias, Ryan Mendes continúa siendo parte de la selección de Cabo Verde mientras las autoridades determinan lo ocurrido. Hasta el momento, no se ha informado sobre una sanción deportiva por parte de la FIFA o de la federación del país.

El futbolista, de 36 años, es una de las figuras más representativas de Cabo Verde y ha ejercido como capitán durante el proceso que llevó al equipo a conseguir su histórica clasificación mundialista.

Mientras tanto, la investigación continúa en Nueva Zelanda y las autoridades indicaron que, por ahora, no entregarán más detalles para proteger el desarrollo del proceso.

