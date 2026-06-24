Confirmado primer cruce de dieciseisavos del Mundial 2026: ¿cuándo se juegan?

El primer partido de los dieciseisavos del Mundial 2026 quedó definido tras el cierre de las jornadas de los Grupos A, B y C. Esta fase de eliminación directa se disputará entre el domingo 28 de junio y el viernes 3 de julio en distintas sedes norteamericanas.



¿Cuál es el primer partido confirmado de dieciseisavos?

La selección de Sudáfrica se aseguró la segunda plaza del Grupo A tras vencer por 1-0 a Corea del Sur. Con este resultado, el conjunto africano sumó 4 puntos y avanzó de ronda por primera vez en sus cuatro apariciones mundialistas. Su rival en la siguiente fase será Canadá, que clasificó como segunda del Grupo B con 4 unidades, a pesar de caer 2-1 ante Suiza. El compromiso entre sudafricanos y canadienses se disputará el domingo 28 de junio en la sede de Los Ángeles.



¿Cuándo juegan México, Brasil y Suiza en el Mundial 2026?

México finalizó como líder invicto del Grupo A con 9 puntos al golear 0-3 a la República Checa. El equipo de Javier ‘Vasco’ Aguirre jugará el martes 30 de junio ante uno de los mejores terceros de las zonas C, E, F, H o I.

México gana // Foto: AFP

Por su parte, Brasil lideró el Grupo C con 7 unidades tras derrotar 0-3 a Escocia, y jugará el lunes 29 de junio en Houston ante el segundo del Grupo F. En esa misma fecha, Marruecos (segundo del C) se medirá al primero del F en Monterrey. Finalmente, Suiza, que lideró el Grupo B con 7 puntos, se enfrentará el viernes 3 de julio en Vancouver a uno de los mejores terceros de los grupos E, F, G, I o J.



¿Qué selecciones quedaron eliminadas o en vilo?

Catar, dirigida por Julen Lopetegui, quedó eliminada al perder 3-1 contra Bosnia-Herzegovina y terminar en el fondo del Grupo B de la Copa del Mundo. Igual suerte corrieron Haití y República Checa. En contraste, las selecciones de Corea del Sur (3 puntos, -1 en diferencia de goles), Escocia (3 puntos, -3) y Bosnia (4 puntos, -1) finalizaron terceras en sus respectivos cuartetos y dependen del desarrollo de las demás llaves para definir si acceden a los octavos de final.