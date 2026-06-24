EN VIVO | Canadá vs. Suiza HOY, online y gratis: siga el partido del Grupo B

Arranca la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 y, con varios partidos disputándose de manera consecutiva, este miércoles 24 de junio se definirán los primeros clasificados oficialmente a los dieciseisavos de final.

Ven EN VIVO Suiza vs Canadá

El equipo de Blog Deportivo de Blu Radio llevará todas las emociones de este compromiso completamente gratis y online a través de su canal de YouTube. La transmisión contará con la narración de Santiago "Santi" Saray, acompañado por un grupo de analistas y expertos que estarán comentando cada detalle de este atractivo enfrentamiento del Grupo B.

Los aficionados podrán seguir minuto a minuto las incidencias del encuentro, las mejores jugadas, los goles y las reacciones de los protagonistas en una cobertura especial.



¿A qué hora juega HOY Suiza vs. Canadá por el Mundial 2026?

El partido entre Suiza y Canadá, correspondiente a la tercera fecha del Grupo B de la Copa Mundial de la FIFA 2026, se disputará este miércoles 24 de junio.

Canadá y Suiza llegan a este compromiso con la clasificación prácticamente asegurada gracias a los 4 puntos que suma cada selección. Por esta razón, el duelo servirá para definir el liderato del grupo y buscar un cruce más favorable en los dieciseisavos de final.

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Cabe destacar que Canadá cuenta con una diferencia de gol de +6, mientras que Suiza tiene +4, por lo que los norteamericanos llegan como líderes de la zona.

Por su parte, Bosnia y Herzegovina tiene un punto y una diferencia de -3, por lo que necesitaría golear por más de siete goles a Catar para aspirar a superar a Suiza en la tabla.