Confirman fuerte lesión de Raphinha: ¿resultado afecta al FC Barcelona?

La lesión de Raphinha fue la nota negativa del triunfo de Brasil sobre Haití. El extremo del Barcelona ha vivido un auténtico viacrucis de lesiones en la última temporada que suma un nuevo capítulo ahora en el Mundial 2026.

El 11 de la 'Seleção' era uno de los mejores en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, cuando, al filo del descanso, se echó al césped. Enseguida sus compañeros fueron a ver qué le pasaba. Vinícius recorrió todo el ancho del campo para preocuparse por su compañero.

Sustitución inmediata. Este sábado se sometió a pruebas médicas que constaron "una lesión muscular en la región posterior del muslo derecho".

El atacante de 29 años empezará "un tratamiento intensivo", de acuerdo con la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF). Solo volvería a estar disponible en unos eventuales octavos de final, según indicaron a EFE fuentes de su entorno.



De esta forma, se perdería seguro el último partido de la fase de grupos contra Escocia, el miércoles, en Miami; así como unos posibles dieciseisavos de final.

Raphinha en partido de Brasil contra Haití en el Mundial 2026 Foto: AFP

Este nuevo contratiempo se suma a otros que ha encadenado a lo largo del último curso con el conjunto azulgrana y la selección.

Después de una temporada 2024/25 prácticamente inmaculada, en la 2025/26 ha estado 112 días de baja por lesión -sin sumar este último varapalo con la absoluta-, lo que le ha obligado a perderse 24 partidos, según los datos de la plataforma Transfermarkt.

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El primer capítulo de su particular calvario ocurrió al poco de estrenar la temporada. A finales de septiembre, sufrió una lesión en el tercio medio del bíceps femoral de la pierna derecha. No volvió a entrenarse con el grupo hasta el 22 de octubre.

Los problemas físicos aumentaron con el cambio de año. En enero, se perdió la final de la Supercopa de España contra el Real Madrid por "una lesión en el bíceps femoral", ahora, de la pierna izquierda.

Volvió a finales de ese mes, quizá de forma precipitada porque en febrero le diagnosticaron una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha que lo obligó a perderse otros tres encuentros con su club.