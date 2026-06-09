¿Cuáles son los clubes con más convocados al Mundial 2026? No está el Real Madrid

La Copa del Mundo 2026 marcará un antes y un después en el torneo de la FIFA. Con 48 selecciones participantes y un total de 1.248 jugadores inscritos, el certamen mundialista se llevará a cabo entre Estados Unidos, México y Canadá, siendo el más grande que haya organizado la FIFA.

A pocos días de que arranque la competencia, las listas definitivas permiten identificar algunas tendencias de ligas y clubes que dominan el fútbol mundial. Hay equipos que aportan casi una veintena de jugadores y ligas que dominan ampliamente la representación internacional.

Adicionalmente, el Mundial estará marcado por el surgimiento de una nueva generación de futbolistas, pues de los 1.248 convocados, 891 disputarán por primera vez una Copa del Mundo y solo 357 tienen experiencia en ediciones anteriores.

Los clubes que más aportan jugadores al Mundial 2026

La Premier League, considerada por muchos como la liga de fútbol más competitiva del mundo, no solo es el campeonato que más aporta futbolistas al Mundial, sino que varios de sus equipos encabezan la lista de clubes con más convocados.

En ese sentido, el líder es el Manchester City, que aportará 19 jugadores a distintas selecciones. Detrás aparecen otros gigantes del fútbol europeo que también tendrán una importante representación en la cita mundialista.

Manchester City Foto: AFP

Publicidad

El top cinco de clubes con más convocados está conformado por:

Manchester City: 19 jugadores.

Bayern Múnich: 17 jugadores.

Arsenal: 16 jugadores.

París Saint-Germain: 15 jugadores.

Barcelona: 14 jugadores.

Las ligas con más representantes en el Mundial

Las cifras evidencian el dominio de Inglaterra en la formación y contratación de jugadores de élite.

Publicidad

El fútbol inglés aporta un total de 203 futbolistas al Mundial, entre ellos representantes de tres divisiones diferentes. La Premier League encabeza la lista con una amplia diferencia frente a otras competiciones.

Las cinco ligas con más representantes son:



Premier League (Inglaterra): 163 jugadores.

Bundesliga (Alemania): 100 jugadores.

LaLiga (España): 81 jugadores.

Ligue 1 (Francia): 79 jugadores.

Serie A (Italia): 66 jugadores.

En total, 86 ligas de 71 países tendrán representación en el torneo, una muestra del carácter global que busca impulsar la FIFA con el nuevo formato.

¿Quién es el jugador más joven del Mundial 2026?

El Mundial no solo representa un choque entre culturas, también se perfila como un escenario donde la diversidad generacional toma protagonismo. El futbolista más joven será el mexicano Gilberto Mora, quien afrontará el torneo con apenas 17 años y 244 días.

Por su parte, el escocés Craig Gordon disputará el certamen con 43 años y 162 días, estableciendo una diferencia de más de 25 años respecto al mexicano.

Por otra parte, Panamá llegará con el promedio de edad más alto del torneo, alcanzando los 30,4 años, mientras que Costa de Marfil tendrá la plantilla más joven entre las 48 selecciones participantes, con una media de 25,9 años.