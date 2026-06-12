¿Cuándo disputará la segunda fecha el Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA?

Terminó la primera fecha de la Copa Mundial de la FIFA para las selecciones del Grupo A tras dos partidos emocionantes este 11 de junio. Por un lado, México debutó en el Azteca con victoria 2-0 frente a Sudáfrica y encendiendo la fiesta nacional, mientras que Corea del Sur fue superior a Chequia y sacó un 2-1 en Guadalajara.

Ahora, en la fecha dos se enfrentarán los líderes del grupo y los dos perdedores para ir definiendo cuál será la primera eliminada, o cuál podría asegurar al menos el tercer puesto para alcanzar la ronda de dieciseisavos de final que comenzarán a inicio del mes de julio.

Fechas y horarios de la segunda fecha del Grupo A del Mundial

Jueves, 18 de junio



A las 11:00 de la mañana: Chequía vs. Sudáfrica.

Chequía vs. Sudáfrica. A las 8:00 de la noche: México vs. Corea del Sur.

Así se vivió la primera fecha del Grupo A del Mundial

La selección mexicana venció este jueves en el estadio Azteca el miedo a no ganar el partido inaugural en un Mundial al imponerse a la de Sudáfrica por 2-0 con un gol sin antecedentes, anotado por un jugador nacionalizado.

Los dirigidos por Javier Aguirre tomaron a su vez el control del Grupo A, a pesar del triunfo de remontada de Corea del Sur 2-1 sobre República Checa en el cierre de la primera jornada.



Los dirigidos por Hong Myung-bo, en un juego que se tornó emocionante en el segundo tiempo, derrotaron a los checos en Guadalajara con tantos de Hwang In-beom y Oh Hyeon-gyu, mientras que para los europeos anotó la ventaja transitoria Ladislav Krejci.

Corea del Sur vs. República Chequia // Foto: AFP

Los partidos del viernes

Los grupos B y D del Mundial entran en acción este viernes con el debut de los otros dos locales del torneo: Estados Unidos y Canadá.

En el Grupo B, Canadá comenzará su andadura en Toronto frente a Bosnia y Herzegovina.

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Y en Inglewood, en la apertura del Grupo D, el equipo de las Barras y las Estrellas se las verá con Paraguay en un mano a mano paralelo de dos entrenadores argentinos: Mauricio Pochettino y Gustavo Alfaro.