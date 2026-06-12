En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
#MundialEnBlu
La Ola Blu
Elecciones Presidenciales
Consejo de Seguridad ONU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

CABEZOTE_ESPECIAL_MUNDIAL_DK.jpg
Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Copa Mundial de la FIFA 2026  / ¿Cuándo disputará la segunda fecha el Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA?

¿Cuándo disputará la segunda fecha el Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA?

Corea del Sur venció 2-1 a Chequia y México 2-0 a Sudáfrica, dando así por terminada la primera fecha del Grupo A del Mundial 2026.

México y Corea del Sur.jpg
México y Corea del Sur //
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio y EFE
|
Actualizado: 12 de jun, 2026

Terminó la primera fecha de la Copa Mundial de la FIFA para las selecciones del Grupo A tras dos partidos emocionantes este 11 de junio. Por un lado, México debutó en el Azteca con victoria 2-0 frente a Sudáfrica y encendiendo la fiesta nacional, mientras que Corea del Sur fue superior a Chequia y sacó un 2-1 en Guadalajara.

Ahora, en la fecha dos se enfrentarán los líderes del grupo y los dos perdedores para ir definiendo cuál será la primera eliminada, o cuál podría asegurar al menos el tercer puesto para alcanzar la ronda de dieciseisavos de final que comenzarán a inicio del mes de julio.

Quiñones abre el marcador de México en el Mundial

Fechas y horarios de la segunda fecha del Grupo A del Mundial

Jueves, 18 de junio

  • A las 11:00 de la mañana: Chequía vs. Sudáfrica.
  • A las 8:00 de la noche: México vs. Corea del Sur.

Así se vivió la primera fecha del Grupo A del Mundial

La selección mexicana venció este jueves en el estadio Azteca el miedo a no ganar el partido inaugural en un Mundial al imponerse a la de Sudáfrica por 2-0 con un gol sin antecedentes, anotado por un jugador nacionalizado.

Los dirigidos por Javier Aguirre tomaron a su vez el control del Grupo A, a pesar del triunfo de remontada de Corea del Sur 2-1 sobre República Checa en el cierre de la primera jornada.

Los dirigidos por Hong Myung-bo, en un juego que se tornó emocionante en el segundo tiempo, derrotaron a los checos en Guadalajara con tantos de Hwang In-beom y Oh Hyeon-gyu, mientras que para los europeos anotó la ventaja transitoria Ladislav Krejci.

Corea del Sur vs. República Chequia
Corea del Sur vs. República Chequia //
Foto: AFP

Los partidos del viernes

Los grupos B y D del Mundial entran en acción este viernes con el debut de los otros dos locales del torneo: Estados Unidos y Canadá.

En el Grupo B, Canadá comenzará su andadura en Toronto frente a Bosnia y Herzegovina.

Publicidad

Y en Inglewood, en la apertura del Grupo D, el equipo de las Barras y las Estrellas se las verá con Paraguay en un mano a mano paralelo de dos entrenadores argentinos: Mauricio Pochettino y Gustavo Alfaro.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Mundial Canadá, Estados Unidos y México 2026

Selección México

Publicidad

Publicidad

Publicidad