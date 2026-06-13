¿Cuándo vuelve a jugar Brasil en el Mundial 2026? Fecha, rival y hora

Luego de su empate a un gol ante la Selección de Haití, la selección de Brasil ya tiene la mira puesta en su próximo compromiso en la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras su debut en el Grupo C. La Canarinha buscará sumar su primera victoria del torneo y dar un paso importante hacia la clasificación a los dieciseisavos de final.

¿Cuándo juega Brasil su próximo partido?

El próximo encuentro de Brasil en el Mundial 2026 será el 19 de junio de 2026 frente a Haití, en un duelo correspondiente a la segunda jornada del Grupo C.

Fecha y hora del partido Brasil vs. Haití

Partido: Brasil vs. Haití

Fecha: 19 de junio de 2026

Hora: 8:30 p.m. EDT

Instancia: Jornada 2 del Grupo C

Competición: Copa Mundial de la FIFA 2026

Brasil llega a este compromiso después de empatar 1-1 con Marruecos en su estreno mundialista, un resultado que dejó abierto el panorama en una de las zonas más competitivas del torneo.

Así está el Grupo C del Mundial 2026

La selección brasileña comparte grupo con:



Marruecos

Haití

Escocia

Tras la primera fecha, cada punto puede resultar decisivo para definir a los equipos que avanzarán a la siguiente ronda, por lo que el choque ante Haití adquiere una importancia fundamental para las aspiraciones de la Verdeamarela.



Calendario completo de Brasil en la fase de grupos

Brasil 1-1 Marruecos – 13 de junio de 2026. Brasil vs. Haití – 19 de junio de 2026. Escocia vs. Brasil – 24 de junio de 2026.

Brasil busca encaminar su clasificación

Con una de las plantillas más talentosas del campeonato y el objetivo de conquistar su sexto título mundial, Brasil afrontará el duelo ante Haití con la obligación de sumar tres puntos. Una victoria dejaría al equipo en una posición favorable antes de cerrar la fase de grupos frente a Escocia.

Los aficionados brasileños esperan una reacción inmediata de la Canarinha, que continúa siendo una de las máximas favoritas para levantar el trofeo en el Mundial 2026.