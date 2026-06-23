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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Copa Mundial de la FIFA 2026  / Daniel Muñoz casi abre el marcador para Colombia ante Congo: milimétrico fuera de lugar

Daniel Muñoz casi abre el marcador para Colombia ante Congo: milimétrico fuera de lugar

La jugada se produjo a los seis minutos del partido cuando, luego de un centro desde el costado izquierdo, el exjugador de Atlético Nacional envió el balón al fondo, pero no valió.

Fuera de lugar Muñoz vs Congo.jpg
Fuera de lugar Daniel Muñoz vs. Congo
Foto: captura de pantalla.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de jun, 2026

El lateral de la Selección Colombia, Daniel Muñoz, estuvo cerca de abrir el marcador en el partido de este martes ante Congo, por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA, que se disputa por estos días en Norteamérica.

La jugada se produjo a los seis minutos del partido cuando, luego de un centro desde el costado izquierdo, el exjugador de Atlético Nacional cabeceó y exigió al arquero de Congo que dio rebote y, en el segundo cabezazo, el propio Muñoz envió el balón al fondo.

Instantes después, la jugada fue invalidada por un milimétrico fuera de lugar con el cual, en principio, el autor del gol, Daniel Muñoz, no estuvo de acuerdo. Sin embargo, en la imagen mostrada por el VAR, quedó en evidencia que estaba levemente adelantado con uno de sus hombros antes del primer impacto al balón con la cabeza.

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