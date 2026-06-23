Didier Deschamps enfrenta tragedia familiar: abandona el Mundial y regresa a Francia

Luego de la victoria de Francia por 3-0 sobre Irak, donde Kylian Mbappé fue la gran figura al anotar un doblete, resultado que mete a los galos a los dieciseisavos de final, una lamentable noticia dejaría al seleccionado francés sin su entrenador.

El seleccionador Didier Deschamps tendrá que regresar a Francia para asistir al funeral de su madre, quien habría perdido la vida en pleno Mundial, según lo revelado este 23 de junio por la Federación Francesa de Fútbol (FFF). Ante esto, el entrenador no dirigirá a la selección ante Noruega, duelo que se disputará este viernes y corresponde al último partido de la fase de grupos.

De acuerdo con lo informado por la FFF, el entrenador, que ni siquiera estará en el banquillo el próximo viernes, “tuvo esta mañana la dolorosa noticia del fallecimiento de su madre”, motivo por el que regresará a Francia para darle el último adiós, según indicó la Federación Francesa en un comunicado.

Nous pensons très fort à notre sélectionneur et à toute sa famille 🙏 pic.twitter.com/lg7MZ36ZNP — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 23, 2026

¿Quién dirigirá a Francia ante Noruega?

Ante la ausencia de Deschamps, ‘Les Bleus’ será comandado por Guy Stéphan hasta el regreso del seleccionador, quien probablemente retome su cargo de cara a la siguiente etapa del Mundial.

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Cabe recalcar que Francia ya está clasificada a los dieciseisavos de final y ahora buscará terminar como líder del grupo, por lo que necesita asegurar un triunfo ante la Noruega de Erling Haaland el próximo viernes en Foxborough, Massachusetts.

Didier Deschamps ne pourra pas assurer les entraînements avant la rencontre Norvège-France. Il ne pourra pas non plus être présent sur le banc vendredi pour le dernier match des Bleus dans le groupe I (21 heures, h.f.).



Le sélectionneur national a eu la douleur, ce mardi matin,… pic.twitter.com/Mqi67B0tJF — FFF (@FFF) June 23, 2026

Qué se juega Francia ante la ausencia de Deschamps

Francia y Noruega ya están clasificadas a la siguiente ronda, por lo que se disputan el liderato del Grupo I, un objetivo que podría ser un impulso de cara a lo que resta de la cita orbital, ya que una mejor posición podría asegurar un cruce más favorable en los dieciseisavos.

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Cabe destacar que Francia comanda la tabla con seis unidades y +5 en diferencia de gol, mientras que Noruega la sigue de cerca también con seis puntos, pero con un gol menos. De esta manera, quien gane se quedará en lo más alto; sin embargo, un empate también beneficiaría a ‘Les Bleus’.

Por fortuna para los franceses, ni Senegal ni Irak representan peligro en la clasificación; de hecho, estarían prácticamente eliminados, por lo que su boleto estaría asegurado, lo que daría un respiro a Deschamps.