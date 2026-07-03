Egipto vs. Australia en vivo: Mohamed Salah es titular en dieciseisavos del Mundial 2026

Las selecciones de Australia y Egipto se enfrentan este viernes en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, en un decisivo encuentro correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El ganador de esta llave de eliminación directa asegurará su tiquete a los octavos de final del torneo.

La gran novedad del compromiso es la titularidad de Mohamed Salah. El delantero y capitán de los 'Faraones' arrastraba una distensión en los isquiotibiales sufrida ante Irán en la fase de grupos, pero el cuerpo técnico liderado por Hossam Hassan decidió incluirlo en la formación inicial tras evaluar su evolución médica.



Dónde seguir Australia vs Egipto en vivo minuto a minuto

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Alineaciones confirmadas para el partido

Selección de Egipto

El seleccionador Hossam Hassan dispuso una nómina ofensiva comandada por su máxima figura en el ataque:

Mustafa Shoubir; Yasser Ibrahim, Mohamed Hany, Ramy Rabia, Karim Hafez; Emman Ashour, Mustafa Zico, Hamdy Fathi, Marawan Attia; Mohamed Salah y Omar Marmoush.



Selección de Australia

Por su parte, el estratega Tony Popovic estructuró un esquema equilibrado para contrarrestar el juego rápido del conjunto africano:

Patrick Beach; Alessandro Circati, Jordan Bos, Aziz Behich, Harry Souttar; Lucas Herrington; Connor Metcalf, Aiden O'Neill, Jackson Irvine; Nestory Irankunda y Cristian Volpato.

Datos clave del encuentro