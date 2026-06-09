El inesperado rival que eliminaría a la Selección Colombia en el Mundial, según estudio

La Selección Colombia ya conoce cuál sería su techo en la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México, según un exhaustivo estudio predictivo del grupo de banca de inversión Goldman Sachs. La investigación sitúa al combinado nacional dentro del top 10 de favoritos para llevarse la cita mundialista, aunque el análisis estadístico revela un panorama complejo en las fases de eliminación directa.



Pronóstico del Mundial de fútbol según Goldman Sachs

La compañía estadounidense elaboró un modelo matemático para predecir el desarrollo del certamen que inicia este jueves 11 de junio. De acuerdo con el informe, Colombia posee un 2,2 % de probabilidades de alzar el título, ubicándose por encima de países de la región como México y Ecuador (0,8 %), Estados Unidos (0,5 %) y Uruguay (0,4 %).

Sin embargo, el camino de la Tricolor se truncaría en la fase de octavos de final. El informe señala que la Selección Colombia caería eliminada ante España, equipo que llega como el máximo candidato al trofeo con un 26 % de opciones de éxito. El estudio fundamenta el favoritismo ibérico al señalar que su predicción "coincide con el patrón histórico de que la Copa del Mundo casi siempre vuelve a Europa tras haber sido ganada por un equipo sudamericano".



Resultados proyectados para Francia, Argentina y Brasil

El modelo también detalla el desempeño que tendrían las grandes potencias mundiales en el torneo. Francia, que cuenta con un 19 % de probabilidades de campeonar, quedaría invicta en la primera fase tras vencer a Senegal y Noruega (2-1) e Irak (3-0), accediendo a semifinales luego de eliminar a Paraguay, Alemania y Países Bajos. Por su parte, Brasil derrotaría en su grupo a Marruecos, Haití y Escocia por 2-1, y progresaría hasta la semifinal tras superar a Japón, Noruega e Inglaterra. En el duelo por el tercer y cuarto puesto, la canarinha caería ante el seleccionado francés.

Colombia fue goleado por Francia AFP

De la vigente campeona, Argentina, el banco presagia que se impondrá por 2-1 en sus tres partidos de la fase de grupos frente a Argelia, Austria y Jordania. En las llaves de eliminación directa, la albiceleste avanzaría tras superar a Uruguay, Estados Unidos y Portugal. De este modo, el informe vaticina que las semifinales serán España-Francia y Argentina-Brasil, proyectando una gran final donde los españoles derrotarían al conjunto argentino.



Cómo funciona el sistema de puntuación Elo en el fútbol

Para calcular el rendimiento de las 48 selecciones, Goldman Sachs tomó como referencia el sistema de puntuación Elo, un método basado en cálculos estadísticos que clasifica a los equipos según su calidad, variables geográficas como altitud y temperatura, y la capacidad goleadora reciente.

Julián Álvarez celebrando gol con la Selección de Argentina Foto: AFP

Por esta razón, los resultados no coinciden con el ranking tradicional de la FIFA, donde Argentina es la número uno. En este modelo, España lidera las probabilidades debido a que cuenta con una mejor clasificación Elo, 52 puntos más que Argentina y 84 más que Francia, respaldada por "su talento goleador y su buen momento de forma". El banco de inversión aclaró que, a pesar de la rigurosidad, "el poder estadístico del modelo sigue siendo limitado" ante la imprevisibilidad del fútbol.