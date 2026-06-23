Eliminados Mundial 2026: estas son las selecciones que abandonarán la cita orbital

El Mundial de 2026, que se disputa en territorio mexicano, canadiense y estadounidense, está cerca de culminar la segunda fecha de la fase de grupos, dejando ya los primeros equipos clasificados, así como los eliminados del certamen mundialista.

Colombia, que se enfrenta a República Democrática del Congo, cierra definitivamente la segunda jornada y busca asegurar su boleto a la siguiente ronda, luego de que Portugal goleara 5-0 a Uzbekistán, sumando así cuatro unidades y poniendo en aprietos a la 'Tricolor', pues cabe recordar que ambas selecciones se enfrentarán en la última fecha.

Con la mayoría de encuentros de la segunda jornada ya disputados, a falta únicamente de Inglaterra vs. Ghana, Panamá vs. Croacia y Colombia vs. RD Congo, ya se conocen los primeros equipos con la clasificación asegurada a la siguiente ronda.

Luego de dos fechas disputadas, solo las selecciones que cuentan con seis unidades ya tendrían un pie en los dieciseisavos de final: México, Estados Unidos, Alemania, Francia, Noruega y Argentina. Estas selecciones acumulan dos victorias consecutivas y están virtualmente clasificadas a la siguiente ronda.



¿Quiénes son los equipos eliminados del Mundial 2026?

En el caso de los eliminados, son aquellas selecciones que no han sumado puntos en las dos fechas y que no tendrían posibilidades de disputar una posible clasificación como mejor tercero.

Marruecos v. Senegal en la final de la Copa África // Foto: AFP

De esta manera, el primer eliminado es Haití , del Grupo C, que no tiene puntos y cuenta con una diferencia de gol de -4.



, del Grupo C, que no tiene puntos y cuenta con una diferencia de gol de -4. Turquía tampoco ha sumado unidades y tiene una diferencia de -3. Además, en la última fecha se enfrenta a Estados Unidos, líder del Grupo D.



y tiene una diferencia de -3. Además, en la última fecha se enfrenta a Estados Unidos, líder del Grupo D. En el Grupo F, Túnez está eliminado de manera definitiva , no solo porque no ha sumado puntos, sino porque es la selección con más goles recibidos al acumular nueve tantos en contra.



, no solo porque no ha sumado puntos, sino porque es la selección con más goles recibidos al acumular nueve tantos en contra. En el Grupo I, Senegal e Irak ya estarían eliminados . Ninguno ha sumado puntos y las otras dos selecciones de la zona, Francia y Noruega, ya están clasificadas con seis unidades cada una.



. Ninguno ha sumado puntos y las otras dos selecciones de la zona, Francia y Noruega, ya están clasificadas con seis unidades cada una. Jordania no suma puntos y sus posibilidades son reducidas , pues en la última fecha se enfrentará a Argentina, una selección liderada por Lionel Messi que llega con un buen rendimiento en este Mundial.



, pues en la última fecha se enfrentará a Argentina, una selección liderada por Lionel Messi que llega con un buen rendimiento en este Mundial. Si bien todavía no se disputa el último partido del grupo, Uzbekistán no tiene opciones de avanzar tras ser goleado por Portugal y Colombia, acumulando ocho goles en contra.

Por el momento, los duelos del Grupo L no se han disputado y, a falta de esos encuentros, todavía queda por definir los eliminados de esa zona.

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Cabe señalar que algunas selecciones suman uno o dos puntos y todavía tienen posibilidades de conseguir unidades en la última fecha para clasificar en segundo lugar o como mejor tercero. Los equipos con opciones son: