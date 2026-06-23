Eliminados Mundial 2026: estas son las selecciones que abandonarán la cita orbital

El Mundial de 2026, que se disputa en territorio mexicano, canadiense y estadounidense, está cerca de culminar la segunda fecha de la fase de grupos, dejando ya los primeros equipos clasificados, así como los eliminados del certamen mundialista.
Colombia, que se enfrenta a República Democrática del Congo, cierra definitivamente la segunda jornada y busca asegurar su boleto a la siguiente ronda, luego de que Portugal goleara 5-0 a Uzbekistán, sumando así cuatro unidades y poniendo en aprietos a la 'Tricolor', pues cabe recordar que ambas selecciones se enfrentarán en la última fecha.
Con la mayoría de encuentros de la segunda jornada ya disputados, a falta únicamente de Inglaterra vs. Ghana, Panamá vs. Croacia y Colombia vs. RD Congo, ya se conocen los primeros equipos con la clasificación asegurada a la siguiente ronda.
Luego de dos fechas disputadas, solo las selecciones que cuentan con seis unidades ya tendrían un pie en los dieciseisavos de final: México, Estados Unidos, Alemania, Francia, Noruega y Argentina. Estas selecciones acumulan dos victorias consecutivas y están virtualmente clasificadas a la siguiente ronda.
¿Quiénes son los equipos eliminados del Mundial 2026?
En el caso de los eliminados, son aquellas selecciones que no han sumado puntos en las dos fechas y que no tendrían posibilidades de disputar una posible clasificación como mejor tercero.
- De esta manera, el primer eliminado es Haití, del Grupo C, que no tiene puntos y cuenta con una diferencia de gol de -4.
- Turquía tampoco ha sumado unidades y tiene una diferencia de -3. Además, en la última fecha se enfrenta a Estados Unidos, líder del Grupo D.
- En el Grupo F, Túnez está eliminado de manera definitiva, no solo porque no ha sumado puntos, sino porque es la selección con más goles recibidos al acumular nueve tantos en contra.
- En el Grupo I, Senegal e Irak ya estarían eliminados. Ninguno ha sumado puntos y las otras dos selecciones de la zona, Francia y Noruega, ya están clasificadas con seis unidades cada una.
- Jordania no suma puntos y sus posibilidades son reducidas, pues en la última fecha se enfrentará a Argentina, una selección liderada por Lionel Messi que llega con un buen rendimiento en este Mundial.
- Si bien todavía no se disputa el último partido del grupo, Uzbekistán no tiene opciones de avanzar tras ser goleado por Portugal y Colombia, acumulando ocho goles en contra.
Por el momento, los duelos del Grupo L no se han disputado y, a falta de esos encuentros, todavía queda por definir los eliminados de esa zona.
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Cabe señalar que algunas selecciones suman uno o dos puntos y todavía tienen posibilidades de conseguir unidades en la última fecha para clasificar en segundo lugar o como mejor tercero. Los equipos con opciones son:
- Chequia: 1 punto.
- Sudáfrica: 1 punto.
- Bosnia y Herzegovina: 1 punto.
- Qatar: 1 punto.
- Ecuador: 1 punto.
- Curazao: 1 punto.
- Nueva Zelanda: 1 punto.
- Uruguay: 2 puntos.
- Cabo Verde: 2 puntos.
- Arabia Saudita: 1 punto.
- RD Congo: 1 punto.