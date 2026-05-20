En imágenes: así fue el entrentamiento de la Selección Colombia en sede de Atlético Nacional

Desde este 18 de mayo, Atlético Nacional le abrió sus puertas a Néstor Lorenzo y la Selección Colombia para la preparación de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Hasta ahora se había llevado a cabo trabajados individuales hasta este miércoles que, finalmente, se llevó el primer entrenamiento general en Guarne de la Tricolor.

A través de redes sociales, Atlético Nacional compartió imágenes de Richard Ríos, Deiver Machado, Camilo Vargas y James Rodríguez entrenando en la sede al lado del cuerpo técnico de la selección, además de algunos especialistas del club verdolaga que se encuentran apoyando la concentración del equipo.

Pese que se pensaba que a la sede verdolaga llegarían los 55 preseleccionados por Néstor Lorenzo, lo que se ha conocido es que llegarán solo alrededor de 35 futbolistas que son los que más posibilidades de estar en el llamado final; por ejemplo, aunque se encuentran en la sede de Nacional, ni Rengifo ni Ospina ha entrenado con la Tricolor y siguen bajo el mando de Diego Arias por las finales de la Liga BetPlay.

La Tricolor estará concentrada en Guarne durante esta semana, antes de viajar a Bogotá y preparar su partido de despedida vs. Costa Rica en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Allí estarán en la sede de la FCF en la capital colombiana y, posteriormente, viajará a Estados Unidos para enfrentar a Jordania en el último amistoso antes del Mundial.



El debut en el Mundial llegará hasta el 17 de junio en Ciudad de México, esto cuando enfrente a Uzbekistán en la fase de grupos en el mítico estadio Azteca, por ende, el equipo se sigue preparando para llegar al 100 % y apuntarle al título que, según Lorenzo, ha sido el deseo plasmado tanto por los jugadores como su cuerpo técnico.