EN VIVO | Costa de Marfil vs. Noruega HOY: siga gratis y online los 16avos del Mundial 2026

Costa de Marfil y Noruega abren este martes, desde el mediodía, la segunda jornada de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en un duelo decisivo por un lugar en los octavos de final del torneo. La fase eliminatoria ya dejó varios resultados inesperados, entre ellos las eliminaciones de Alemania y Países Bajos.

Noruega llega con el objetivo de confirmar el favoritismo que le otorga una plantilla integrada por futbolistas que compiten en la élite del fútbol europeo. El conjunto nórdico intentará imponer su jerarquía para avanzar a la siguiente ronda y seguir consolidándose como uno de los equipos más competitivos del certamen.

Costa de Marfil, por su parte, afronta el compromiso con la ilusión de protagonizar otro golpe sobre la mesa en el campeonato.

Ver EN VIVO Costa de Marfil vs. Noruega HOY

El equipo de Blog Deportivo, de Blu Radio, llevará la transmisión del compromiso gratis y online a través de su canal de YouTube.

La cobertura contará con la narración de Santiago "Santi" Saray, acompañado por un equipo de analistas y comentaristas que ofrecerán el seguimiento de cada incidencia del encuentro, las principales acciones, los goles y las reacciones de los protagonistas.

Los aficionados podrán seguir el minuto a minuto de uno de los partidos más atractivos de la jornada de dieciseisavos de final.

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¿A qué hora juega Costa de Marfil vs. Noruega por el Mundial 2026?

El compromiso entre Costa de Marfil y Noruega se disputará este martes 30 de junio, a partir del mediodía, en el marco de los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El ganador asegurará su clasificación a los octavos de final, mientras que el perdedor pondrá fin a su participación en el campeonato, en una jornada que promete nuevas emociones tras los recientes batacazos que dejó la fase eliminatoria.