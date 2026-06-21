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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Copa Mundial de la FIFA 2026  / EN VIVO | España vs. Arabia Saudita HOY: vea la transmisión online del Mundial 2026
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EN VIVO | España vs. Arabia Saudita HOY: vea la transmisión online del Mundial 2026

España busca sumar tres puntos para acercarse a la parte alta de su zona (sin coma) tras su inesperado debut ante Cabo Verde.

España vs Arabia Saudita
España vs Arabia Saudita
Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de jun, 2026

El Grupo H del Mundial 2026 afronta su segunda jornada este domingo 21 de junio, en un duelo vital para perfilar a los posibles clasificados a la siguiente ronda de la cita orbital.

España y Arabia Saudita llegan con la obligación de sumar tres puntos, luego de no haber conseguido una victoria en la primera fecha, lo que los deja con un solo punto y con la necesidad de buscar un triunfo.

Cabe recordar que España igualó sin goles ante Cabo Verde, mientras que Arabia Saudita cedió puntos tras empatar a un gol con Uruguay, por lo que una victoria será fundamental para buscar un boleto a los dieciseisavos de final.

En este escenario, el favoritismo está del lado de 'La Roja'; sin embargo, después de su participación en la primera fecha, los dirigidos por Luis de la Fuente mostraron algunas dificultades en ataque, lo que generó preocupación de cara al futuro de la selección española.

Por su parte, el combinado árabe inició su duelo debut con el pie derecho, dejando en evidencia las debilidades de Uruguay. Sin embargo, no logró sostener la ventaja durante todo el compromiso y en los últimos minutos recibió el gol del empate.

Ahora, el ganador entre España y Arabia Saudita se quedaría con el primer lugar de la tabla y se acercaría a la clasificación, a falta de un compromiso.

Transmisión EN VIVO de España vs. Arabia Saudita por el Mundial 2026

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¿Dónde ver España vs. Arabia Saudita EN VIVO y gratis?

En el enlace anterior encontrará la transmisión EN VIVO, online y gratis de este duelo de la Copa del Mundo, de la mano del equipo de Blog Deportivo de Blu Radio. Todo estará disponible en el canal de YouTube y la señal de 89.9 FM.

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Tabla de posiciones del Grupo H en el Mundial 2026

  • Uruguay 1pts
  • Arabia Saudita 1pts
  • España 1pts
  • Cabo Verde 1pts
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