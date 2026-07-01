EN VIVO | Estados Unidos vs. Bosnia HOY: online y gratis los 16avos del Mundial 2026

El estadio Bahía de San Francisco, Santa Clara, será testigo de lo que podría ser una día histórico para la selección de Estados Unidos ante la posibilidad de llegar a octavos de final. Pero al frente habrá una Bosnia con ganas de revancha tras una irregular fase de grupos, de la mano de un grupo de futbolistas experimentados.

Frente a su gente, Estados Unidos no querrá dejar de pasar esta oportunidad y avanzar de ronda para enfrentarse a Bélgica que llega tras eliminar a Senegal. El duelo promete un choque pareja con dos planteles con ansias de hacer algo especial en esta participación de la Copa Mundial de la FIFA.

¿Dónde y a qué hora ver Estados Unidos vs. Bosnia HOY por los 16avos del Mundial?

Este miércoles, 1 de julio de 2026, a partir de las 7:00 de la noche se enfrentarán estadounidenses y bosnios en búsqueda de la clasificación. Las emociones de este choque las traerá, una vez más, el equipo de Blog Deportivo de Blu Radio a través de la señal de 89.9FM y el canal de YouTube.

Predicción de Estados Unidos vs. Bosnia, según la IA

La inteligencia artificial ubica a Estados Unidos como favorito para vencer a Bosnia y Herzegovina en el duelo del Mundial 2026. Los modelos de predicción le otorgan una mayor probabilidad de triunfo al conjunto norteamericano, impulsado por su plantilla, el talento ofensivo y la ventaja de jugar como local. Bosnia aparece como un rival peligroso por su orden defensivo, fortaleza física y capacidad en el juego aéreo.



Según las simulaciones, el marcador más probable es una victoria de Estados Unidos 2-1 Bosnia, aunque también aparecen como opciones frecuentes el 2-0 y el 3-1 para los locales. La IA prevé un partido cerrado, pero considera que el equipo estadounidense tiene más herramientas para imponerse y avanzar a la siguiente ronda.

Estados Unidos vence en el Mundial // Foto: AFP

Alineaciones Estados Unidos vs. Bosnia