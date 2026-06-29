EN VIVO | Países Bajos vs. Marruecos HOY: online y gratis los 16avos de final del Mundial

Países Bajos y Marruecos cierran los 16avos de final del Mundial de la jornada de este lunes, 19 de junio, que ya dejó a Paraguay y Brasil en la próxima ronda tras eliminar a Alemania y Japón, respectivamente. Además, que apunta a ser el duelo "más llamativo" de esta fecha.

Por un lado, la 'naranja mécanica' busca clasificar y demostrar, una vez más, el gran nivel que tiene en sus filas con futbolistas en la élite internacional; mientras que, al otro, se encuentra Marruecos que busca repetir la hazaña del 2022 cuando alcanzó la semifinal del torneo dejando en el camino a grandes equipos, por ejemplo, Portugal.

¿Dónde ver Países Bajos vs. Marruecos EN VIVO HOY por el Mundial?

El equipo de Blog Deportivo de Blu Radio traerá todas las emociones de este apasionante encuentro entre neerlandeses y marroquís, que el ganador se enfrentará a Canadá en los octavos de final.

Desde las 7:45 de la noche de este 29 de junio, a través de la señal 89.9 FM y YouTube, encontrará todas las emociones de este apasionante duelo entre Países Bajos y Marruecos.



Países Bajos vs. Marruecos / Foto: AFP

¿A qué hora juega Países Bajos HOY vs. Marruecos?

El partido por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 se disputará este lunes 29 de junio. Estos son los horarios:



Colombia: 8:00 p. m.

Ecuador: 8:00 p. m.

Perú: 8:00 p. m.

México: 7:00 p. m.

Estados Unidos (hora del Este): 9:00 p. m.

Chile: 9:00 p. m.

Argentina: 10:00 p. m.

Brasil: 10:00 p. m.

España: 3:00 a. m. (martes 30 de junio)

El duelo entre neerlandeses y marroquíes se jugará en el Estadio Monterrey, en México, con un cupo a los octavos de final en juego.

Alineaciones Países Bajos vs. Marruecos