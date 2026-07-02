EN VIVO | Suiza vs. Argelia HOY: online y gratis los 16avos del Mundial

Suiza y Argelia tienen todo por ganar cuando se enfrenten este jueves en Vancouver, al no figurar entre las favoritas, en unos dieciseisavos del Mundial 2026 que ya han descabezado a dos potencias como Alemania y Países Bajos.

Y con esa poca figuración mediática, Suiza, que llega invicta a esta fase de eliminación directa, quiere ir paso a paso para emular o superar lo hecho hace 72 años cuando llegó por última vez a los cuartos de final en 'su' torneo, en la Copa del Mundo de 1954.

Mientras que los 'Guerreros del desierto' argelinos intentan avanzar por segunda vez en los mundiales a unos octavos de final e igualar lo que hicieron hace doce años en el Mundial de Brasil 2014.

Sin ponerse límites se enfrentarán este jueves en el BC Place de Vancouver (Canadá), y el ganador se citará el 7 de julio en ese mismo escenario en octavos de final con el vencedor del partido Colombia-Ghana.



Suiza vs. Argelia // Foto: AFP

¿Dónde ver Suiza vs. Argelia EN VIVO HOY?

El partido entre Suiza y Argelia, correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, podrá seguirse EN VIVO y gratis a través de la transmisión especial de Blog Deportivo de Blu Radio, que tendrá el cubrimiento completo con narración, comentarios, análisis y todas las incidencias del compromiso. A partir de la fase de eliminación directa, Blu Radio transmite todos los partidos del torneo en su señal digital.

Posibles alineaciones probables Suiza vs. Argelia