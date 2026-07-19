España vs. Argentina: los 10 detalles que encienden la final del Mundial

Después de 103 partidos y 158 horas y media de juego oficial, España y Argentina dirimen este domingo quién será el campeón mundial, en un partido que paralizará al mundo, porque cuenta con todos los alicientes posibles: opone al mejor jugador de los últimos 20 años con la figura emergente; a la campeona de Europa con la vigente campeona del mundo y de América.

El mundo ante una pantalla Según la proyección de audiencias, la final del MetLife tendrá una audiencia global de entre 1.800 y 2.000 millones de personas a través de los canales tradicionales y las plataformas de streaming. O, lo que es lo mismo, una de cada cuatro personas del planeta estará pendiente de lo que hagan Messi o Lamine Yamal.



El partido más caro de la historia A pocas horas del comienzo, las entradas más baratas cotizaban en el mercado secundario entre 7.400 y 8.200 dólares, y el promedio general oscilaba entre 11.327 y 12.751 dólares. El llamado 'efecto Messi', o, lo que es lo mismo, la posibilidad de que el máximo ídolo en Estados Unidos conquiste el título en su último partido en un Mundial, junto con el atractivo que representa la selección española de Lamine Yamal, ha disparado la reventa. Y, en las gradas, habrá una abrumadora mayoría de hinchas albicelestes, como ha ocurrido durante todo el Mundial. Argentinos o no, por el tirón latino; y los neutrales, en su mayoría, por Messi.



Pausas de hidratación millonarias Las denostadas pausas de hidratación se han convertido en una forma de hacer negocio. Son tres minutos que se ofrecen a las marcas, y estas los pagan a precio de oro: entre 200.000 y 300.000 dólares durante el torneo, cifra que puede alcanzar el millón de dólares por 30 segundos de emisión durante la final.



¿Por qué Nueva York/Nueva Jersey? Físicamente, el MetLife está en el estado de Nueva Jersey, concretamente en East Rutherford, pero también es el estadio de los New York Giants y los New York Jets, que, ante la falta de suelo en Manhattan, se mudaron allí, a un estadio más moderno, sin perder el nombre. Y la FIFA le dio esa denominación. Está a solo once kilómetros de Manhattan. España vs. Argentina // Foto: AFP

Trump, Claudia Sheinbaum, los reyes y Pedro Sánchez, pero no Milei por 'cábala' El palco estará repleto de autoridades. Estará Donald Trump, que no ha acudido a ninguno de los 103 partidos precedentes, junto a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, que aceptó su invitación. También han viajado desde España los reyes Felipe y Letizia; la princesa Leonor y la infanta Sofía; además del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Pero habrá una ausencia notoria: el presidente de Argentina, Javier Milei, verá el partido, como los siete encuentros precedentes de la Albiceleste, desde la residencia presidencial de Los Olivos, por 'cábala', pura superstición.



Ceremonia de clausura y show del entretiempo Hora y media antes del comienzo del partido habrá la tradicional ceremonia de clausura, con las actuaciones de Post Malone, Laura Pausini, Robbie Williams y Nicole Scherzinger, pero la novedad es el polémico show del entretiempo. Oficialmente, serán 11 minutos de actuación de Shakira, Justin Bieber, Madonna y BTS, más seis minutos de montaje y desmontaje del escenario. Sin embargo, en la Copa América de hace dos años, Shakira actuó siete minutos y los jugadores tardaron 26 desde que salieron del campo hasta que volvieron a jugar.



Buen tiempo y ni rastro de humo Las lluvias caídas durante gran parte de la jornada del sábado han disipado el humo que, procedente de los incendios de Canadá, había empeorado la calidad del aire. A las 3:00 p. m., hora local, cuando comienza el partido, se espera sol, unos 27 grados y un 41 % de humedad.



Árbitro de mejor recuerdo para España que para Argentina En un Mundial en el que se ha polemizado con el supuesto trato de favor a Argentina, el árbitro de la final, el esloveno Slavko Vinčić, trae mejores recuerdos a España, invicta siempre que él la dirigió —incluida la semifinal de la Eurocopa contra Francia—, que a Argentina, a la que arbitró en su última derrota en un Mundial, frente a Arabia Saudí en Catar 2022 (1-2).



Anillos para los campeones En un intento por seguir acercando el fútbol al gusto estadounidense, la FIFA anunció el viernes que los campeones recibirán un anillo conmemorativo, al estilo de la NBA o la NFL. Se fabricará una edición numerada de 2.026 anillos de lujo. Se entregarán 30 a los campeones (26 para la plantilla y cuatro para el cuerpo técnico), y el resto se venderá.

