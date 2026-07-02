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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Copa Mundial de la FIFA 2026  / España vs Austria en vivo por el Mundial 2026: alineaciones confirmadas y el minuto a minuto

España vs Austria en vivo por el Mundial 2026: alineaciones confirmadas y el minuto a minuto

Luis de la Fuente mueve sus fichas para el partido definitivo en Los Ángeles. Dani Olmo y Pedro Porro ingresan al once titular de la 'Roja' frente al esquema de tres centrales propuesto por Austria.

España vs Austria: dieciseisavos del Mundial 2026
España vs Austria: dieciseisavos del Mundial 2026
Fotos: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de jul, 2026

La selección de España se enfrenta a la de Austria este jueves 2 de julio en el estadio de Inglewood, Los Ángeles, en un partido decisivo correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial de Fútbol 2026. El director técnico Luis de la Fuente definió una nómina ofensiva para asegurar la clasificación a la siguiente ronda.

La principal novedad en el equipo español es la inclusión del mediocampista Dani Olmo en reemplazo de Mikel Merino. Asimismo, Pedro Porro ingresa a la formación titular ocupando la posición de Marcos Llorente en la zona defensiva.

Con estas modificaciones, el estratega repite el esquema táctico que utilizó en la segunda jornada de la fase de grupos, donde el combinado ibérico goleó 4-0 a Arabia Saudí en su mejor presentación en lo que va del torneo.

Formaciones de España y Austria

España
El once inicial de la selección española está integrado por: Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Oyarzabal y Álex Baena.

Lamine Yamal, mejor jugador joven
Lamine Yamal, mejor jugador joven
Foto: AFP

Austria
Por su parte, el equipo austriaco saldrá a la cancha con una línea de tres centrales y dos carrileros, destacando la presencia de Michael Gregoritsch en la punta del ataque en lugar de Marko Arnautovic.

La alineación la conforman: Alexander Schlager; Stefan Posch, Kevin Danso, David Alaba; Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Marcel Sabitzer, Romano Schmid, Konrad Laimer, Paul Wanner; y Michael Gregoritsch.

¿A qué hora y cómo ver España vs Austria en vivo?

El trascendental encuentro de eliminación directa comenzará a las 2:00 p. m. (hora de Colombia). Los aficionados cuentan con múltiples alternativas oficiales para seguir todas las acciones de este partido del Mundial de Fútbol 2026:

  • Televisión: transmisión en directo por la señal del Gol Caracol y la plataforma Ditu.
  • Radio e internet: Cobertura minuto a minuto a través de las frecuencias de Blu Radio y sus canales oficiales en YouTube.
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