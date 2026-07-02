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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Copa Mundial de la FIFA 2026  / ¿Cómo clasificó Ghana a los dieciseisavos del Mundial 2026? Así fue su fase de grupos

¿Cómo clasificó Ghana a los dieciseisavos del Mundial 2026? Así fue su fase de grupos

La selección africana avanzó como una de las mejores terceras tras superar un grupo con Inglaterra, Croacia y Panamá.

Ghana vence en el Mundial
Ghana vence en el Mundial //
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de jul, 2026

La Selección de Ghana será el próximo rival de Colombia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El equipo africano consiguió su clasificación tras finalizar tercero en un exigente Grupo L, resultado que le permitió avanzar como una de las mejores selecciones ubicadas en esa posición.

El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo se medirá con un rival que tuvo que luchar hasta la última jornada para asegurar su permanencia en el torneo y que compartió grupo con selecciones de peso como Inglaterra y Croacia.

Así fue la fase de grupos de Ghana

Ghana cerró la primera ronda del Mundial con cuatro puntos, suficientes para acceder a la fase eliminatoria gracias al sistema de clasificación que premia a las mejores selecciones que terminan en el tercer lugar de sus respectivos grupos.

El seleccionado africano debutó con una ajustada victoria por 1-0 sobre Panamá. El triunfo llegó de manera agónica gracias a un gol convertido en el minuto 90+5, resultado que terminó siendo determinante para mantenerse con opciones de avanzar.

En la segunda fecha, Ghana consiguió un valioso empate sin goles frente a Inglaterra, una de las favoritas del Grupo L. El punto obtenido le permitió llegar con posibilidades de clasificación a la última jornada.

Sin embargo, en el cierre de la fase de grupos cayó 2-1 ante Croacia. Pese a la derrota, los cuatro puntos acumulados fueron suficientes para ubicarse entre las mejores terceras del campeonato y obtener el boleto a los dieciseisavos de final.

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Ghana enfrentará a Colombia en la fase eliminatoria

Tras asegurar el liderato del Grupo K con siete puntos, Colombia obtuvo el beneficio de enfrentarse a una de las mejores terceras clasificadas. Ese lugar terminó siendo para Ghana, que ahora buscará dar la sorpresa frente al combinado nacional.

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La Selección Colombia llega a este compromiso después de completar una fase de grupos invicta, con dos victorias y un empate, mientras que Ghana intentará aprovechar el impulso de haber superado una zona considerada entre las más competitivas del torneo.

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Cuándo juegan Colombia y Ghana

El partido entre Colombia y Ghana por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 se disputará el viernes 3 de julio, desde las 8:30 de la noche (hora de Colombia), en el Arrowhead Stadium, en Kansas.

El ganador del compromiso avanzará a los octavos de final y continuará en la lucha por el título de la Copa Mundial 2026.

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