Interés de turismo en Kansas creció hasta un 4447 % por partido de Colombia vs. Ghana

El fútbol volvió a demostrar su capacidad para movilizar viajeros. Kansas registró un crecimiento de búsquedas del 4447 % por parte de viajeros colombianos interesados en desplazarse a la ciudad durante las fechas del partido entre Colombia y Ghana, según datos de Booking.com. El incremento corresponde a búsquedas realizadas para estadías entre el jueves 2 y el lunes 6 de julio, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

La tendencia refleja cómo los grandes eventos deportivos se han convertido en motores del turismo internacional. Para muchos aficionados colombianos, acompañar a su selección o vivir un encuentro en territorio extranjero dejó de ser solo una experiencia deportiva para convertirse en una oportunidad de conocer nuevos destinos, culturas y formas de entretenimiento.

De acuerdo con una encuesta de Booking.com sobre turismo deportivo, el fútbol es el deporte favorito de los colombianos: el 81 % de los encuestados aseguró ser aficionado a esta disciplina. Además, el 65 % afirmó que estaría dispuesto a realizar un viaje específicamente para asistir a un partido.

Colombia vs. Ghana // Foto: X @FCFSeleccionCol @ghanablackstars

El fútbol como experiencia de conexión y turismo

El viaje deportivo comienza antes del encuentro: desde la planificación hasta los recorridos por la ciudad sede, los aficionados buscan experiencias que complementen la emoción del partido. El estudio también revela que el 44 % de los colombianos ha hecho nuevos amigos durante un evento deportivo, evidenciando el poder del fútbol como espacio de encuentro entre personas de diferentes lugares.



Más allá de Kansas, destinos como Buenos Aires, Río de Janeiro, Santiago, Medellín y Barranquilla ofrecen alternativas para quienes buscan combinar fútbol con gastronomía, cultura y actividades turísticas. Estas ciudades han consolidado una oferta que permite extender la experiencia más allá de los estadios.