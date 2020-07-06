Blu Radio kansas
kansas
-
Evacuan aeropuerto de Kansas City en EE.UU. por una amenaza de seguridad que indaga el FBI
El hecho ocurre tras un reporte del Departamento de Seguridad que alerta de potenciales actos terroristas de individuos y ciberataques en medio de la guerra de Estados Unidos contra Irán.
-
¿Brujería contra Mahomes en el Super Bowl LIX? Video se viraliza en redes sociales
Las imágenes con un muñeco que tiene las características de ícono de la NFL generaron una ola de críticas, ¿usted qué opina?
-
Travis Kelce, novio de Taylor Swift, donó 100 mil dólares a víctimas de tiroteo en desfile en Kansas
Taylor Swift ya había donado 100.000 dólares el viernes para apoyar a la familia de Elizabeth López-Galván, una locutora de radio de origen mexicano que murió en el tiroteo.
-
Al menos ocho niños heridos por tiroteo en celebración de Kansas City, según medios
Según las autoridades, hay tres personas capturadas al ser sospechosas de estar involucradas en el tiroteo. Miles de aficionados de Kansas City se reunieron para celebrar el SuperBowl.
-
Tiroteo en Kansas City: varios heridos en medio de la celebración del Super Bowl
Tras oírse disparos, "varias personas" resultaron heridas cerca de Union Station, donde momentos antes los jugadores de los Chief. Todo se dio en Kansas City en la celebración del Super Bowl.
-
Super Bowl: los Chiefs de Kansas City defenderán el título ante los 49ers de San Francisco
Los Chiefs se impusieron con claridad a los Ravens en la final de la Conferencia Americana gracias a una férrea defensa y al liderazgo de Mahomes. El Super Bowl será el 11 de febrero en Las Vegas.
-
Cerca de 200 millones de personas vieron el Super Bowl LVII: director de datos NFL
"Los resultados de esta encuesta personalizada de Nielsen ilustran la verdadera magnitud del Super Bowl", explicó Paul Ballew, director de datos y análisis de la NFL.
-
Super Bowl: los esperados comerciales, trailers, anuncios y los protagonistas del partido
Las marcas llegaron a pagar siete millones de dólares para anuncios de treinta segundos durante el partido del Super Bowl, que sigue batiendo récord de gasto.
-
¿Cómo es el búnker de la supervivencia para el fin del mundo?
Con la idea de salvarse ante una catástrofe que acabe con la humanidad, Larry Hall diseñó un búnker de lujo subterráneo al que denominó el “Condominio de supervivencia”
-
Kansas, primer estado de EE. UU. que ratifica el derecho al aborto en referéndum
Más del 60 % de los electores rechazó cambiar la Constitución estatal para restringir el derecho al aborto.