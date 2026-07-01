Estados Unidos venció con comodidad a Bosnia y se instala en octavos de final del Mundial

La selección de Estados Unidos confirmó su favoritismo tras derrotar 2-0 a Bosnia y Herzegovina por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en San Francisco, en un partido que sin mucha exigencia para el equipo dirigido por Mauricio Pochettino.

El conjunto estadounidense ahora enfrentará a Bélgica, en Seattle, el próximo 6 de julio.

Bosnia intentó sorprender al conjunto estadounidense desde los primeros minutos. Sin embargo, con el paso de los minutos, el equipo de Las Barras y las estrellas ganó el control del balón y empezó a generar peligro en campo rival.

Cerca de la media hora, Folarin Balogun abrió la lata tras aprovechar un balón suelto para definir con un remate entre las piernas del arquero Nikola Vasilj y desatar la locura en las gradas.



En la segunda mitad, en un partido sin muchas emociones, Estados Unidos sentenció el encuentro gracias a Malik Tillman, quien ejecutó un tiro libre perfecto para poner cifras definitivas al marcador.

Con este resultado, Estados Unidos, logró por segunda vez una victoria en fase de eliminación directa tras nueve intentos fallidos y ahora espera hacer lo propio ante los Diablos Rojos de Bélgica.