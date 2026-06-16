🔴 Francia vs. Senegal, EN VIVO hoy por el Mundial 2026: vea el partido gratis y online

Francia iniciará este martes, 16 de junio, su camino en el Mundial 2026 con un rival que le trae recuerdos imposibles de borrar, cuando enfrente a Senegal en el estadio Nueva York/Nueva Jersey, en East Rutherford, en la primera jornada del Grupo I, en un duelo marcado por la revancha histórica de una de las mayores sorpresas que ha dejado la Copa del Mundo.

Hace 24 años, Senegal conmocionó al planeta fútbol al derrotar 1-0 a Francia en el partido inaugural del Mundial de Corea del Sur y Japón 2002. Aquella noche en Seúl acabó convirtiéndose en el inicio de una inesperada eliminación francesa en fase de grupos y en uno de los capítulos más recordados del fútbol africano.

Ahora, ambas selecciones vuelven a encontrarse con un nuevo objetivo en juego: comenzar con una victoria que les permita tomar ventaja en una zona en la que también aparece la Noruega de Erling Haaland y Martin Ødegaard como candidata a pelear por el liderato.

Alineaciones de Francia y Senegal

Francia : Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernández; Tchouaméni, Rabiot; Olise, Dembélé, Désiré Doué y Mbappé. Seleccionador : Didier Deschamps.

: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernández; Tchouaméni, Rabiot; Olise, Dembélé, Désiré Doué y Mbappé. : Didier Deschamps. Senegal : Mendy; Koulibaly, Niakhaté, Diallo; Sabaly, Pape Matar Sarr, Idrissa Gueye, Jakobs; Ismaila Sarr, Nicolas Jackson y Sadio Mané. Seleccionador : Pape Thiaw.

: Mendy; Koulibaly, Niakhaté, Diallo; Sabaly, Pape Matar Sarr, Idrissa Gueye, Jakobs; Ismaila Sarr, Nicolas Jackson y Sadio Mané. : Pape Thiaw. Árbitro : Alireza Faghani (Australia).

: Alireza Faghani (Australia). Estadio: Nueva York/Nueva Jersey, East Rutherford.

Pese al peso de la historia, Francia aterriza en el torneo como una de las grandes favoritas para levantar el trofeo.



Michael Olise y Kylian Mbappé Foto: AFP

El equipo dirigido por Didier Deschamps aspira a conquistar su tercera estrella tras los títulos obtenidos en 1998 y 2018. Además, conserva buena parte del bloque que alcanzó la final en Catar 2022, cuando solo cedió ante la Argentina de Lionel Messi en la definición por penaltis.

La principal carta ofensiva volverá a ser Kylian Mbappé. El delantero llega al Mundial después de una temporada en la que superó los 40 goles, aunque también bajo la presión de responder a las críticas derivadas de un curso sin títulos con el Real Madrid.

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A su lado aparecerá una de las delanteras más temibles del campeonato.

Michael Olise, una de las grandes revelaciones del año con el Bayern de Múnich, y Ousmane Dembélé, vigente Balón de Oro, acompañarán a Mbappé en ataque. A ellos se suman alternativas como Bradley Barcola, Marcus Thuram, Désiré Doué y Rayan Cherki, que aportan profundidad y variantes a un plantel repleto de talento.

Aunque algunos análisis apuntan a la ausencia de un mediocampista creativo puro como una de las pocas debilidades del conjunto francés, esa situación no ha impedido que Les Bleus mantengan su competitividad. En los últimos meses derrotaron a selecciones como Brasil y Colombia en amistosos, además de imponerse recientemente a Irlanda del Norte.

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Senegal sueña con repetir la hazaña que hizo historia

Para Senegal, el enfrentamiento representa mucho más que un simple debut. La victoria conseguida en 2002 frente a Francia es considerada uno de los mayores hitos deportivos del país y permanece muy presente en la memoria colectiva de los Leones de la Teranga.

Ahora, bajo la dirección técnica de Pape Thiaw, el conjunto africano intentará demostrar que continúa siendo una de las principales potencias del continente.

La experiencia de Sadio Mané, Kalidou Koulibaly e Ismaila Sarr se mezcla con una nueva generación integrada por futbolistas como Nicolas Jackson, Pape Gueye e Ibrahim Mbaye, varios de ellos consolidados en las principales ligas europeas.

Mané, referente histórico de Senegal y actualmente jugador del Al-Nassr saudí, tendrá la responsabilidad de liderar a un equipo que suele apostar por el orden táctico, la intensidad defensiva y la velocidad para explotar los espacios al contragolpe.