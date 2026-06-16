Partidos que se juegan HOY, martes 16 de junio: hora y canal para ver EN VIVO el Mundial 2026

El quinto día del Mundial 2026, que se disputa en territorio de México, Canadá y Estados Unidos, ha dejado resultados inesperados. Luego de la goleada que Alemania le propinó a Curazao el pasado domingo, se esperaba que en la jornada siguiente se vivieran situaciones similares.

Sin embargo, España, que enfrentó a Cabo Verde, terminó igualando sin goles. Por su parte, Bélgica sufrió un encuentro cerrado ante Egipto, con quien logró rescatar un empate a un gol, situación similar a la de Uruguay, que estuvo cerca de sufrir una dura derrota frente a Arabia Saudita, pero al minuto 80 un gol de Araújo llevó a que el duelo terminara igualado a un gol.

El último encuentro de la jornada fue el que tal vez tuvo más emociones en todo el día, pues Irán logró empatar 2-2 con Nueva Zelanda, siendo el duelo con más goles de la fecha.

Mundial 2026: hora y dónde ver los partidos del martes 16 de junio

Ahora es el turno de los grupos I y J, donde jugarán dos de las finalistas del Mundial 2022. Por un lado, Francia chocará con Senegal y Argentina se enfrentará a Argelia.

Estos son los partidos que se disputarán en la jornada y dónde verlos:



Francia vs. Senegal: se jugará desde las 2:00 de la tarde y se podrá seguir en vivo a través de bluradio.com y del canal de YouTube de Blu Radio. También por medio de DGO, DSports, Paramount+, Amazon Prime Video, DAZN y DIRECTV 4K.

y se podrá seguir en vivo a través de También por medio de DGO, DSports, Paramount+, Amazon Prime Video, DAZN y DIRECTV 4K. Irak vs. Noruega: se disputará desde las 5:00 de la tarde y se podrá ver por medio de la señal por suscripción de DGO, DSports, Paramount+, DIRECTV 4K y Amazon Prime Video.

y se podrá ver por medio de la señal por suscripción de DGO, DSports, Paramount+, DIRECTV 4K y Amazon Prime Video. Argentina vs. Argelia : este encuentro será el más esperado, pues debutará la vigente campeona del mundo a las 8:00 de la noche y se verá a través de la transmisión de bluradio.com y del canal de YouTube de Blu Radio. Además, también será transmitido por Ditu y Canal Caracol.

: este encuentro será el más esperado, pues debutará la vigente campeona del mundo a las 8:00 de la noche y se verá a través de Austria vs. Jordania: este choque cerrará la jornada y se disputará a las 11:00 de la noche. Su transmisión se podrá seguir en vivo por la señal por suscripción de DGO, DSports, Paramount+, DIRECTV 4K y Amazon Prime Video.

¿Cómo va el Mundial 2026?

Grupo A



México 3pts Corea del Sur 3pts Chequia 0pts Sudáfrica 0pts

Grupo B



Suiza 1pts Canadá 1pts Catar 1pts Bosnia y Herzegovina 1pts

Grupo C



Escocia 3pts Marruecos 1pts Brasil 1 pts Haití 0pts

Grupo D



Estados Unidos 3pts Australia 3pts Turquía 0pts Paraguay 0pts

Grupo E



Alemania 3pts Costa de Marfil 3pts Ecuador 0pts Curazao 0pts

Grupo F



Suecia 3pts Japón 1pts Países Bajos 1pts Túnez 0pts

Grupo G



Irán 1pts Nueva Zelanda 1pts Bélgica 1pts Egipto 1pts

Grupo H



Uruguay 1pts Arabia Saudita 1pts España 1pts Cabo Verde 1pts