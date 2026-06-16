Partidos que se juegan HOY, martes 16 de junio: hora y canal para ver EN VIVO el Mundial 2026

El quinto día del Mundial 2026, que se disputa en territorio de México, Canadá y Estados Unidos, ha dejado resultados inesperados. Luego de la goleada que Alemania le propinó a Curazao el pasado domingo, se esperaba que en la jornada siguiente se vivieran situaciones similares.
Sin embargo, España, que enfrentó a Cabo Verde, terminó igualando sin goles. Por su parte, Bélgica sufrió un encuentro cerrado ante Egipto, con quien logró rescatar un empate a un gol, situación similar a la de Uruguay, que estuvo cerca de sufrir una dura derrota frente a Arabia Saudita, pero al minuto 80 un gol de Araújo llevó a que el duelo terminara igualado a un gol.
El último encuentro de la jornada fue el que tal vez tuvo más emociones en todo el día, pues Irán logró empatar 2-2 con Nueva Zelanda, siendo el duelo con más goles de la fecha.
Mundial 2026: hora y dónde ver los partidos del martes 16 de junio
Ahora es el turno de los grupos I y J, donde jugarán dos de las finalistas del Mundial 2022. Por un lado, Francia chocará con Senegal y Argentina se enfrentará a Argelia.
Estos son los partidos que se disputarán en la jornada y dónde verlos:
- Francia vs. Senegal: se jugará desde las 2:00 de la tarde y se podrá seguir en vivo a través de bluradio.com y del canal de YouTube de Blu Radio. También por medio de DGO, DSports, Paramount+, Amazon Prime Video, DAZN y DIRECTV 4K.
- Irak vs. Noruega: se disputará desde las 5:00 de la tarde y se podrá ver por medio de la señal por suscripción de DGO, DSports, Paramount+, DIRECTV 4K y Amazon Prime Video.
- Argentina vs. Argelia: este encuentro será el más esperado, pues debutará la vigente campeona del mundo a las 8:00 de la noche y se verá a través de la transmisión de bluradio.com y del canal de YouTube de Blu Radio. Además, también será transmitido por Ditu y Canal Caracol.
- Austria vs. Jordania: este choque cerrará la jornada y se disputará a las 11:00 de la noche. Su transmisión se podrá seguir en vivo por la señal por suscripción de DGO, DSports, Paramount+, DIRECTV 4K y Amazon Prime Video.
¿Cómo va el Mundial 2026?
Grupo A
- México 3pts
- Corea del Sur 3pts
- Chequia 0pts
- Sudáfrica 0pts
Grupo B
- Suiza 1pts
- Canadá 1pts
- Catar 1pts
- Bosnia y Herzegovina 1pts
Grupo C
- Escocia 3pts
- Marruecos 1pts
- Brasil 1 pts
- Haití 0pts
Grupo D
- Estados Unidos 3pts
- Australia 3pts
- Turquía 0pts
- Paraguay 0pts
Grupo E
- Alemania 3pts
- Costa de Marfil 3pts
- Ecuador 0pts
- Curazao 0pts
Grupo F
- Suecia 3pts
- Japón 1pts
- Países Bajos 1pts
- Túnez 0pts
Grupo G
- Irán 1pts
- Nueva Zelanda 1pts
- Bélgica 1pts
- Egipto 1pts
Grupo H
- Uruguay 1pts
- Arabia Saudita 1pts
- España 1pts
- Cabo Verde 1pts
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