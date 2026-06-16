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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Copa Mundial de la FIFA 2026  / Partidos que se juegan HOY, martes 16 de junio: hora y canal para ver EN VIVO el Mundial 2026

Partidos que se juegan HOY, martes 16 de junio: hora y canal para ver EN VIVO el Mundial 2026

La jornada tendrá cuatro encuentros, los cuales corresponden al quinto día de la cita orbital.

Sorteo del Mundial 2026 //
Foto: AFP
Por: Jhonatan Bello
|
Actualizado: 16 de jun, 2026

El quinto día del Mundial 2026, que se disputa en territorio de México, Canadá y Estados Unidos, ha dejado resultados inesperados. Luego de la goleada que Alemania le propinó a Curazao el pasado domingo, se esperaba que en la jornada siguiente se vivieran situaciones similares.

Sin embargo, España, que enfrentó a Cabo Verde, terminó igualando sin goles. Por su parte, Bélgica sufrió un encuentro cerrado ante Egipto, con quien logró rescatar un empate a un gol, situación similar a la de Uruguay, que estuvo cerca de sufrir una dura derrota frente a Arabia Saudita, pero al minuto 80 un gol de Araújo llevó a que el duelo terminara igualado a un gol.

El último encuentro de la jornada fue el que tal vez tuvo más emociones en todo el día, pues Irán logró empatar 2-2 con Nueva Zelanda, siendo el duelo con más goles de la fecha.

Mundial 2026: hora y dónde ver los partidos del martes 16 de junio

Ahora es el turno de los grupos I y J, donde jugarán dos de las finalistas del Mundial 2022. Por un lado, Francia chocará con Senegal y Argentina se enfrentará a Argelia.

Estos son los partidos que se disputarán en la jornada y dónde verlos:

  • Francia vs. Senegal: se jugará desde las 2:00 de la tarde y se podrá seguir en vivo a través de bluradio.com y del canal de YouTube de Blu Radio. También por medio de DGO, DSports, Paramount+, Amazon Prime Video, DAZN y DIRECTV 4K.
  • Irak vs. Noruega: se disputará desde las 5:00 de la tarde y se podrá ver por medio de la señal por suscripción de DGO, DSports, Paramount+, DIRECTV 4K y Amazon Prime Video.
  • Argentina vs. Argelia: este encuentro será el más esperado, pues debutará la vigente campeona del mundo a las 8:00 de la noche y se verá a través de la transmisión de bluradio.com y del canal de YouTube de Blu Radio. Además, también será transmitido por Ditu y Canal Caracol.
  • Austria vs. Jordania: este choque cerrará la jornada y se disputará a las 11:00 de la noche. Su transmisión se podrá seguir en vivo por la señal por suscripción de DGO, DSports, Paramount+, DIRECTV 4K y Amazon Prime Video.

¿Cómo va el Mundial 2026?

Grupo A

  1. México 3pts
  2. Corea del Sur 3pts
  3. Chequia 0pts
  4. Sudáfrica 0pts

Grupo B

  1. Suiza 1pts
  2. Canadá 1pts
  3. Catar 1pts
  4. Bosnia y Herzegovina 1pts

Grupo C

  1. Escocia 3pts
  2. Marruecos 1pts
  3. Brasil 1 pts
  4. Haití 0pts

Grupo D

  1. Estados Unidos 3pts
  2. Australia 3pts
  3. Turquía 0pts
  4. Paraguay 0pts

Grupo E

  1. Alemania 3pts
  2. Costa de Marfil 3pts
  3. Ecuador 0pts
  4. Curazao 0pts

Grupo F

  1. Suecia 3pts
  2. Japón 1pts
  3. Países Bajos 1pts
  4. Túnez 0pts

Grupo G

  1. Irán 1pts
  2. Nueva Zelanda 1pts
  3. Bélgica 1pts
  4. Egipto 1pts

Grupo H

  1. Uruguay 1pts
  2. Arabia Saudita 1pts
  3. España 1pts
  4. Cabo Verde 1pts

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