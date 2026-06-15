Mundial 2026: Irán reaccionó dos veces y salva un empate ante una combativa Nueva Zelanda

Irán y Nueva Zelanda protagonizaron un vibrante partido por el Grupo G del Mundial 2026. Los oceánicos sorprendieron en dos ocasiones con la efectividad de Elijah Just, mientras que los persas encontraron el empate a través de Ramin Rezaeian y Mohammad Mohebi.

La apertura del marcador llegó temprano. Apenas a los siete minutos la figura neozelandesa, Chris Wood habilitó con precisión a su compañero Elijah Just, quien definió con calidad para poner el 0-1 a favor de los All Whites.

Pese al golpe, el conjunto dirigido por Amir Ghalenoei mantuvo la calma y encontró recompensa a los 32 minutos tras una acción dentro del área, el defensa Ramin Rezaeian aprovechó un balón suelto y venció al guardameta neozelandés para decretar el 1-1 con el que se fueron al descanso.

Irán y Nueva Zelanda cierran la jornada en Los Ángeles. 💫#CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 15, 2026

En el segundo tiempo Irán mantuvo la intensidad del primer tiempo pero fue Nueva Zelanda quien de nuevo se puso en ventaja al minuto 54 gracias a Elijah Just, quien firmó su doblete.



Sin embargo, Irán volvió a demostrar capacidad de reacción por intermedio de Mohammad Mohebi que conectó un cabezazo certero que terminó dentro del arco tras impactar en el poste izquierdo y desatar la celebración iraní en las tribunas.

Con el marcador igualado, el equipo iraní siguió asumiendo el control del partido. En el tramo definitivo, los persas buscaron con insistencia el gol de la victoria, pero no pudieron superar las línea defensiva de Nueva Zelanda.

Al final el empate 2-2 terminó reflejando el desarrollo de un partido marcado por la intensidad de ambas selecciones, en el que Nueva Zelanda sorprendió al sacarle el empate a Irán en un partido en el que no partían como los favoritos.

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En la próxima jornada del Grupo G, Irán se medirá ante Bélgica el domingo 21 de junio a las 2:00 p.m. (hora de Colombia), mientras que Nueva Zelanda enfrentará a Egipto ese mismo día, desde las 8:00 p.m.