Bélgica vs. Egipto EN VIVO: online y gratis la Copa Mundial 2026

El Mundial 2026 ya vive su quinto día y, con algunos encuentros ya disputados este lunes 16 de junio, las zonas que ya vivieron sus primeras jornadas empiezan a mostrar cómo será el futuro del torneo y quiénes podrían clasificar a la siguiente etapa del certamen.

El primer encuentro del día tuvo una resolución histórica para Cabo Verde, y es que, en su primera participación en un Mundial, la escuadra africana consiguió un empate sin goles con nada más y nada menos que España, uno de los favoritos para coronarse campeón este 2026.

Ante ello, Arabia Saudita y Uruguay se enfrentarán a las 5:00 de la tarde para resolver las tablas del grupo H. Por su parte, Bélgica y Egipto se enfrentan desde las 2:00, mientras que Irán y Nueva Zelanda cierran el grupo G.

Bélgica vs. Egipto: hora y canal para ver el partido online y gratis

Este encuentro se perfila como uno de los duelos más atractivos de la jornada, pues la Bélgica de De Bruyne enfrentará al Egipto de Salah, dos de las figuras más queridas de la Premier League de Inglaterra.

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El duelo se llevará a cabo desde las 2:00 de la tarde de este lunes 16 de junio y se podrá ver por medio de Bluradio.com.co y con el equipo de Blog Deportivo en el canal de YouTube. Adicionalmente, se podrá seguir por suscripción en ESPN, Dsports, DGO o Paramount.

