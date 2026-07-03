¡Golazo de Jhon Arias! El volante abre el marcador vs. Ghana en Kansas

La Selección Colombia tomó el control temprano en su enfrentamiento contra Ghana en Kansas, consolidando su favoritismo en el torneo. Con un planteamiento ofensivo desde el pitazo inicial, el conjunto nacional logró traducir su dominio en el marcador al minuto 14, gracias a una anotación del volante Jhon Arias.

El gol nació de una jugada colectiva que permitió a Arias quedar frente al guardameta rival. Con una definición técnica y precisa, el jugador logró enviar el balón al fondo de la red, marcando el 1-0 parcial que le otorga tranquilidad al equipo dirigido por el cuerpo técnico nacional. Este resultado es fundamental para las aspiraciones del combinado colombiano, que busca asegurar su clasificación a la siguiente ronda del certamen con una victoria contundente.

Jhon Arias // Foto: AFP

Este tanto representa un hito personal para el mediocampista, quien actualmente milita en el Palmeiras. Esta es la primera ocasión en la que Arias logra anotar en un torneo oficial, ya que sus registros goleadores con la camiseta nacional se habían limitado exclusivamente a partidos de carácter amistoso durante sus convocatorias previas. La anotación confirma el buen momento del jugador, quien ha sido pieza clave en el engranaje táctico del equipo.

Colombia, que llegó a este compromiso bajo la presión de ratificar su buen presente futbolístico, ha demostrado una actitud agresiva en el terreno de juego. Desde el inicio, el equipo se hizo dueño de la posesión, presionando constantemente en el área contraria y anulando las salidas del seleccionado ghanés. La dinámica del encuentro ha permitido que jugadores como Arias exploten los espacios reducidos, factor que terminó siendo determinante para romper el cero.

