¿James se perdería el juego ante RD Congo?: video encendió las alarmas en Colombia

Este martes 23 de junio, la Selección Colombia, dirigida por Néstor Lorenzo, se medirá con la República Democrática del Congo, un duelo que arrancará desde las 9:00 de la noche y podría definir al primer clasificado a los dieciseisavos de final en el Grupo K.

Este compromiso es vital para la ‘Tricolor’, pues Congo igualó en la primera fecha 1-1 con el Portugal de Cristiano Ronaldo, lo que anticipa un partido exigente para Colombia. Los africanos mostraron fortaleza física y velocidad en el campo de juego.

Pese a ello, Colombia ve posible la victoria, resultado que le aseguraría el boleto a la siguiente fase. Sin embargo, en el entrenamiento previo al compromiso, un video encendió las alarmas al interior del seleccionado y en medios de comunicación, pues se observa a James Rodríguez con algunos signos de molestia.

En el registro que circula en redes sociales, se aprecia al exjugador del Real Madrid realizando trabajos de calentamiento cuando muestra señales de dolor en la zona del glúteo, tanto en el lado izquierdo como en el derecho, lo que generó preocupación por el estado físico del ‘10’ colombiano.



La historia de lesiones de James a lo largo de su carrera es lo que más preocupa, ya que se teme una recaída, especialmente en medio de la competencia mundialista.

Pese a ello, la Federación Colombiana de Fútbol no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el mediocampista, por lo que podría tratarse de una molestia momentánea sin mayor gravedad.

¿Cómo formaría Colombia ante RD Congo?

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De acuerdo con lo revelado por el insider deportivo Pepe Sierra, James estaría en condiciones óptimas para jugar y sería titular, por lo que lo visto en el video habría sido solo un susto pasajero.

Posible formación de Colombia:

