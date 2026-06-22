Klose se despide de su récord y se rinde ante Messi: "El mejor de todos los tiempos"

Miroslav Klose, leyenda de la selección de Alemania, felicitó este lunes al argentino Lionel Messi por superarlo como máximo goleador histórico de los Mundiales, con 18 tantos; consideró que es “el mejor futbolista de todos los tiempos” y destacó que es un "genio".

“¡Lionel Messi es para mí el mejor futbolista de todos los tiempos! ¡Felicidades, campeón!”, declaró al ‘Süddeutsche Zeitung’ alemán.

Klose era el máximo goleador de la historia en el torneo, hasta el inicio de esta edición de 2026.

En la primera jornada, ante Argelia, Messi anotó tres goles para igualarlo con 16 dianas y este lunes, en la segunda, anotó los dos tantos del triunfo de Argentina por 2-0 ante Austria para quedarse solo al frente de la tabla histórica.



En una entrevista hace cinco días en el mismo medio, Klose ya intuía que su récord iba a caer en este Mundial.

“Y está perfectamente bien. El récord iba a ser superado tarde o temprano, y me alegra que lo haga Messi. Soy un gran admirador de Messi, siempre lo he sido”, afirmó el delantero, que consideró que el atacante argentino es “un genio”.