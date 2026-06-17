La Federación Colombiana de Fútbol y Carlos Vives se suman al Mundial con fiesta

El debut de la Selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA va de la mano, como siempre, de fiesta y alegría. Ante esto, la Federación Colombiana de Fútbol llegó con sorpresas para los hinchas y de la mano de Carlos Vives presentaron algunos sencillo para ser entonados durante lo partidos de la Tricolor.

La Fiebre Amarilla se une a Gaira Música Local, el sello discográfico fundado por Carlos Vives, y a la Federación Colombiana de Fútbol para darle vida a “La Barra Incondicional”, una trilogía de cánticos que busca acompañar a la Selección Colombia con la fuerza y la pasión de millones de hinchas.

Inspirados en canciones emblemáticas de Vives como “Fruta Fresca”, “La Tierra del Olvido” y “Pa’ Mayté”, los temas “Sí, sí, sí”, “Yo te aliento” y “Qué linda e’” fueron reinterpretados con la energía de la barra más representativa del fútbol colombiano y estarán disponibles desde el 1 de junio en todas las plataformas digitales. La iniciativa busca convertir la música en un símbolo de identidad nacional que acompañe a la Tricolor en estadios, FanZones, hogares y calles, uniendo al país alrededor de una misma voz: el aliento a la Selección Colombia.

Asimismo, Miami será sede de La Casa de la Sele, la única fan zone oficial de la Federación Colombiana de Fútbol en el sur de la Florida durante la Copa Mundial FIFA 2026. El espacio, ubicado en Doral, reunirá a colombianos y aficionados para vivir el Mundial con una experiencia que combinará fútbol, música, gastronomía, cultura y la presencia de leyendas de la Selección Colombia como Faryd Mondragón.



Con la participación musical de Los Cumbieros y diferentes actividades interactivas, el evento busca convertirse en el punto de encuentro para celebrar la pasión por la Tricolor y conectar con las tradiciones colombianas durante la máxima cita del fútbol mundial.

Con esta iniciativa, la Federación Colombiana de Fútbol amplía su presencia internacional y fortalece el vínculo con una de las comunidades colombianas más importantes fuera del territorio nacional, creando una experiencia sin precedentes para acompañar a la Selección Colombia durante uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.