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Las coincidencias entre 2010 y 2026 que ilusionan a la selección de España con el Mundial

España se enfrentará a Argentina en la final de la Copa del Mundo y sueña con alzar la segunda en toda su historia con esta nueva generación dorada.

Selección española.jpg
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de jul, 2026

El 19 de julio, España y Argentina vivirán la 'finalissima' que el fútbol les quitó, pero en el Mundial. La Roja llega con la ilusión de bordar la segunda estrella y quitarle la posibilidad a Lionel Messi de conquistar de manera seguida el trofeo más codiciado del fútbol.

Sin embargo, en redes sociales ha cobrado fuerza una curiosa teoría que ilusiona a los aficionados de la selección española. Diversas coincidencias entre el Mundial de Sudáfrica 2010, donde la Roja conquistó su única Copa del Mundo, y el Mundial de 2026 han llevado a algunos a hablar incluso de una "profecía" que anticiparía un nuevo título para España.

Victoria de España en el Mundial.jpg
Victoria de España en el Mundial //
Foto: AFP

Estas son las coincidencias más llamativas:

  • El partido inaugural es el mismo: México vs Sudáfrica abre el Mundial 2026, igual que en 2010.
  • Mismo entrenador de México: Javier Aguirre dirigió al Tri en 2010 y volverá a hacerlo en 2026.
  • España llega como campeona de la Eurocopa: Tal como ocurrió antes del Mundial de 2010.
  • La Roja está en el Grupo H: El mismo grupo en el que quedó ubicada en Sudáfrica 2010.
  • Marcelo Bielsa vuelve a cruzarse con España: En 2010 dirigía a Chile y ahora lo hará con Uruguay, con posibilidad de enfrentarse nuevamente en el tercer partido.
  • Shakira vuelve a estar ligada al Mundial: La cantante colombiana participó con el icónico "Waka Waka" en 2010 y vuelve a formar parte de la música del torneo en 2026.
  • Ocho jugadores del Barcelona en la convocatoria española: La misma cantidad que tuvo la selección campeona del mundo en 2010.
  • El Real Madrid llega sin títulos: Una situación similar a la vivida antes del Mundial de Sudáfrica.
  • El Barcelona ganó Liga y Supercopa: Un escenario que también se repite rumbo a 2026.
  • El Atlético de Madrid fue subcampeón de Copa: Igual que ocurrió antes del Mundial de 2010.

Aunque se trata únicamente de coincidencias y el futbol se decide en la cancha, estos paralelismos han despertado la ilusión de los aficionados, quienes sueñan con que España repita la historia y vuelva a levantar la Copa del Mundo en 2026.

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