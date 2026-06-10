¿Le toca reponer tiempo si ve partidos del Mundial en jornada laboral? Esto dicen los expertos

El Mundial de la FIFA 2026 está a solo horas de comenzar. El duelo entre México y Sudáfrica abrirá la puerta a la cita orbital, por lo que muchos aficionados estarán a la expectativa de lo que ocurra durante este mes y medio de competencia. Ante ello surge la inquietud sobre cómo las empresas manejarán los horarios de trabajo durante los partidos y qué tan flexible puede ser la organización sin afectar su operación.

De acuerdo con Carlos Alberto Camargo, abogado líder de Consultoría de la Unidad de Derecho Laboral y Seguridad Social de Scola Abogados, la legislación colombiana permite que las empresas adopten medidas para facilitar que los trabajadores puedan ver algunos encuentros, siempre que exista planeación y se respeten las normas laborales vigentes.

Según afirma, la clave está en encontrar un equilibrio entre productividad, bienestar y cumplimiento de las obligaciones laborales.

¿Las empresas pueden exigir compensación a los trabajadores?

Ante esto, la respuesta es más compleja, pues depende de cómo se autorice el espacio para ver los partidos. Si la empresa instala pantallas o promueve la transmisión de los encuentros como una actividad de bienestar al interior de sus instalaciones, ese tiempo haría parte de la jornada laboral. Por lo tanto, no se podrían exigir compensaciones posteriores ni realizar descuentos salariales.

Sin embargo, si no se trata de una actividad organizada por la compañía, sí es posible acordar mecanismos de compensación.

Entre las alternativas se encuentran:



Ingresar más temprano.

Extender la jornada al finalizar el día.

Ajustar horarios previamente autorizados.

Formalizar acuerdos escritos entre las partes.

El especialista enfatiza que cualquier decisión debe quedar respaldada mediante acuerdos o circulares internas.

Mundial // Foto: AFP

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Empresas pueden flexibilizar horarios durante el Mundial

Actualmente, las empresas cuentan con varias herramientas para adaptar sus jornadas laborales sin afectar su operación. Entre ellas se encuentran:



Distribuir las horas laborales en cinco o seis días.

Modificar temporalmente horarios de ingreso o salida.

Ajustar turnos operativos con anticipación.

Implementar trabajo en casa de manera transitoria.

Utilizar esquemas de teletrabajo híbrido.

Estas medidas pueden facilitar la movilidad de los trabajadores durante jornadas de alta congestión y reducir ausencias relacionadas con los partidos.

Empresas pueden sancionar a trabajadores por ver partidos de fútbol

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Por su parte, el vocero de Scola Abogados señala que, aunque el Mundial se disputa cada cuatro años, las obligaciones laborales continúan vigentes. Debido a ello, las empresas podrán iniciar procesos disciplinarios cuando existan:



Ausencias injustificadas.

Incumplimientos de horarios.

Bajo desempeño atribuible al incumplimiento de funciones.

Desobediencia a directrices internas previamente comunicadas.

Adicionalmente, en sectores donde se desarrollan actividades de alto riesgo, como trabajos en alturas o labores que exigen atención permanente, podría no autorizarse el seguimiento de los partidos durante la jornada laboral.

De acuerdo con Camargo Mejía, el Mundial puede ser una oportunidad para fortalecer el clima organizacional. Estrategias como pausas activas, espacios colectivos para ver algunos encuentros y esquemas de trabajo por objetivos pueden ayudar a mantener la motivación de los equipos sin comprometer la productividad ni el cumplimiento de las responsabilidades laborales.