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¿Néstor Lorenzo, en el ojo del huracán por Sebastián Villa? Hay choque de opinionesa

El técnico argentino entregó la prelista para el Mundial 2026 en donde resaltó el nombre de Villa entre las posibilidades de estar en la lista final.

Néstor Lorenzo y Sebastián Villa
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 14 de may, 2026

Tras conocer la prelista de 55 futbolistas de la Selección Colombia de cara al Mundial 2026, el nombre de Sebastián Villa ha generado diversas reacciones, tanto a favor en contra por lo que puede aportar en el equipo y, en especial, por los problemas legales que ha tenido en Argentina de maltrato.

"Nunca lo habíamos citado a pesar de su buen rendimiento, porque él había tenido algún tema o todavía estaba. Hoy está jugando, está rindiendo bien, está a la altura. Lo noté sincero, lo noté bien… me dijo: ‘Profe, tuve que empezar de cero’. No somos quién para juzgar eternamente", fueron las palabras de Lorenzo del por qué de su convocatoria.

sebastian villa boca juniors foto afp.jpg

Una decisión que ha causado choque de opiniones de quienes no ven con buenos ojos su inclusión a raíz de sus problemas con la justicia. En el deportivo no es un secreto que Villa ha sido determinante en los últimos meses, en 2026, ha sido figura en Independiente Rivadavia y llamando la atención de algunos clubes en el continente, esto luego de haber estado alejado e, incluso, estando en la liga de Bulgaria por sus problemas con la justicia de Argentina.

Sin embargo, el pasado de Sebastián Villa aún molesta en el presente cuando en 2023 fue declaro culpable por violencia de género por la justicia de Argentina, condenado y salió mal de Boca Juniors por estos problemas legales, que ahora ponen en el ojo del huracán a Lorenzo por tenerlo en el radar para una eventual convocatoria.

Faltan pocos días para que Lorenzo entregue la lista final de 26 futbolistas y si, finalmente, estará en el nombre de Villa en los que representarán a Colombia en el Mundial 2026.

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