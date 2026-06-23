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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Copa Mundial de la FIFA 2026  / Néstor Lorenzo, orgulloso de Colombia: "Los muchachos hicieron un partidazo"

Néstor Lorenzo, orgulloso de Colombia: "Los muchachos hicieron un partidazo"

Colombia cerrará la fase de grupos este 27 de junio en Miami frente a Portugal, que tiene puntos.

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia
Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 23 de jun, 2026

El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, elogió este martes el desempeño de su equipo en la victoria por 1-0 sobre República Democrática del Congo, resultado que anticipó la clasificación a la fase de dieciseisavos de final del Mundial como líder provisional del Grupo K con 6 puntos.

"Los muchachos hicieron un partidazo, se mataron en la cancha y siguieron el plan", expresó el entrenador argentino, para quién el único reparo al partido de hoy en Guadalajara radica en que sus pupilos no sacaron mayor diferencia.

Colombia vs. República del Congo
Colombia vs. República del Congo //
Foto: Conmebol

"Los partidos son así", matizó tras elogiar el desempeño de los Leopardos.

Nos complicaron un poco con los centros sabíamos que teníamos que movernos mucho para controlarlos", explicó.

Colombia cerrará la fase de grupos este 27 de junio en Miami frente a Portugal, que tiene puntos. Su rival de hoy, con un punto, se medirá con Uzbekistán, que ha saldado con derrotas sus dos salidas.

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