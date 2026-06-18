No fue "El Ritmo Que Nos Une", esta es la canción más escuchada en Colombia vs. Uzbekistán

El debut de la Selección Colombia ante Uzbekistán no solo dejó alegría en la cancha tras la victoria 3-1 de la tricolor. El triunfo también se reflejó en las plataformas digitales, donde los aficionados celebraron el resultado con música colombiana y canciones asociadas al sentimiento mundialista.

Aunque “El Ritmo Que Nos Une”, de Ryan Castro y SOG, se convirtió en uno de los himnos más representativos de la Selección Colombia y tuvo un importante crecimiento en reproducciones, no fue la canción que más aumentó su audiencia en Spotify después del estreno del equipo nacional.

La canción que registró el mayor crecimiento fue “Mi Selección Colombia”, de Los Dueños de la Rumba, con un incremento del 1.395 % en reproducciones, convirtiéndose en la banda sonora principal de la celebración de los hinchas tras el debut frente a Uzbekistán.

Ryan Castro con la Selección Colombia // Foto: X @ryancastro

Las canciones que acompañaron la celebración tricolor

De acuerdo con los datos de Spotify, varias canciones relacionadas con Colombia, el fútbol y la identidad nacional tuvieron un fuerte impulso luego del partido. Entre las que más crecieron aparecen:



“Mi Selección Colombia” – Los Dueños de la Rumba: +1.395%

“Dame Una Alegría” – Tr3sdeCorazón: +1.391%

“Colombia Caribe” – ChocQuibTown: +1.380%

“Yo Soy Mundial” – Diomedes Díaz: +1.226%

“Gol Mundial” – Cali y El Dandee: +938%

“Gol” – Cali y El Dandee: +890%

“El Ritmo Que Nos Une” – Ryan Castro & SOG: +753%

Los resultados muestran cómo la música se convirtió nuevamente en una extensión de la celebración deportiva, con miles de aficionados buscando canciones que representan la emoción de acompañar a la Selección Colombia en su camino mundialista.



El fútbol y la música, una combinación que vuelve a tomar fuerza

Los himnos deportivos han tenido históricamente un papel importante en los grandes torneos internacionales. En Colombia, canciones dedicadas a la selección, al fútbol y al orgullo nacional suelen ganar protagonismo durante los partidos, especialmente cuando los resultados positivos impulsan el entusiasmo de los hinchas.

El triunfo frente a Uzbekistán generó una nueva ola de consumo musical alrededor de la tricolor, mezclando clásicos del fútbol colombiano con producciones recientes que buscan convertirse en referentes de esta generación de aficionados.